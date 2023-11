Nouvelles toutes petites histoires – Ed. Grasset jeunesse

Nouvelles toutes petites histoires est un deuxième petit album, de Miguel Tanco, paru aux éditions Grasset jeunesse, fin septembre 2023. Un livre, au format à l’italienne, qui continue de magnifier la quintessence de l’enfance à travers des saynètes adorables et amusantes.

Lorsque l’enfant referme le livre, il est allongé par terre, dans sa chambre, dans la pénombre de la nuit. Mais, lorsque le livre est ouvert, l’enfant est au milieu des champs, loin de tout. Allongé par terre, à regarder son livre, il semble comme submergé et emporté ailleurs… Ailleurs, un jeune garçon à la chevelure incroyable, a quitté son cartable, son bonnet, sa veste, son pantalon et tous ses vêtements, ou presque. Il est en boxer, sur un tapis, allonge sur le ventre, pour regarder les aventures de Tarzan ! Comme pour être au plus proche de son héros…

Avant que la fête ne commence, des enfants font la queue. Ils attendent que l’un d’entre eux s’amuse à faire le coiffeur. En effet, un garçon, avec une paire de ciseaux, coupe les cheveux de ses camarades… Mais les coupes s’avèrent originales, surprenantes, voire horrifiques !

L’album présente des saynètes, sans texte, ni parole, qui vont ravir les petits comme les grands. Des histoires simples, pleine de sagesse, ou de bêtise, proposant de découvrir les jeux des enfants, ou de plonger dans leur imaginaire. Des moments de vie simple, des jeux, des instants de partage, d’autres de solitude… Il y a la découverte, le temps qui passe, la bienveillance, l’amitié, les nuages, la bêtise, ma colère, l’émerveillement, l’attente, l’école, l’amour et plein d’autres choses encore. Le livre est aussi riche qu’il est plaisant à observer, permettant aussi aux jeunes lecteurs d’interpréter à leur façon, ces moments de l’enfance entre fantaisie et imaginaire. Le dessin reste agréable, avec des personnages expressifs, un trait assuré, rond et fluide.

Nouvelles toutes petites histoires est un bel album, des éditions Grasset jeunesse. Un coup de cœur fabuleux, qui s’amuse de ces instants de naïveté des enfants. Entre jeu et bêtise, imaginaire et fantaisie, le livre offre toutes sortes de personnages attachants, adorables, surprenants…

