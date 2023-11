Zoé Clauzure représentera la France à l’Eurovision Junior dimanche à Nice : interview

Dimanche, Zoé Clauzure sera sur la scène du Palais Nikaïa de Nice et représentera la France au concours de l’Eurovision Junior, devant plusieurs millions de téléspectateurs. Loin d’être une débutante, la jeune fille, âgée de treize ans et originaire de région parisienne, avait atteint les demi finales de The Voice kids en 2020, dans l’équipe de Soprano. Dimanche, elle “affrontera” quinze autres candidats. Un défi de taille qui n’a pas l’air de l’impressionner. Nous l’avons rencontrée lundi, à l’Hôtel Negresco, lors de la cérémonie d’ouverture, où ont été présentées toutes les délégations.

“Coeur”, une chanson sur le harcèlement scolaire

Pour représenter la France, Zoé interprètera “Coeur”, une chanson sur le harcèlement scolaire. Un sujet qu’elle connaît bien puisqu’elle en a elle-même été victime. “Cette chanson est vraiment faite pour donner de l’espoir et de la lumière à toutes les personnes qui subissent ou qui ont subi le harcèlement scolaire. Elle contient plusieurs styles différents : le piano-voix au début, la pop, le disco. C’est une chanson qui peut plaire à tout le monde”.

Participer à un événement d’une telle envergure, cela représente beaucoup d’émotion pour Zoé. “Il y aura des millions de téléspectateurs ; c’est une opportunité incroyable de pouvoir faire passer un tel message. Le harcèlement est une cause très importante, qu’il faut traiter le plus vite possible”, nous a confié l’adolescente.

Après Lissandro, une victoire pour la France ?

Dimanche, Zoé passera en douzième position. L’Espagne débutera tandis que les Pays-Bas clôtureront la compétition. Le tirage au sort l’a décidé ainsi.

Ce sera “une expérience nouvelle et surtout très intense”. L’enjeu est de taille et la pression va peu à peu monter jusqu’à dimanche mais Zoé a bien l’intention de profiter et de s’amuser. On lui souhaite de connaître la même aventure que Lissandro qui avait remporté l’Eurovision l’année dernière avec son titre “Oh maman”.

L’Eurovision Junior aura lieu dimanche 26 novembre au Palais Nikaïa de Nice et sera retransmise sur France 2 à partir de 16h. Des places sont en vente (catégorie assis libre 20 euros et catégorie fosse debout 15 euros) sur : nikaia.fr/programmation/eurovision-junior