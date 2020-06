Pour tout musulman, les prières quotidiennes sont une obligation et une preuve de foi. Il s’agit d’ailleurs d’une habitude recommandée par le prophète Mahomet lui-même.Pourquoi est-il important pour un musulman de prier ?

La religion islamique est basée sur des piliers qui représentent des vertus à cultiver. La prière est l’un des plus importants de ces piliers et le prophète Mahomet, ne manquait pas de le dire. Dans ses enseignements, il précisait que la prière est l’action la plus vertueuse du musulman. Mais qu’est-ce qui justifie cette affirmation ? En effet, la prière rapproche le musulman de sa communauté, du Prophète et de Dieu. Ces trois derniers sont connus dans le monde de l’islam comme les trois réalités suprêmes.

Cette connexion établie entre les trois réalités suprêmes et le musulman lui permet de rester sur le droit chemin en fuyant le péché. Il adopte ainsi un comportement irréprochable pour obtenir les grâces d’Allah . Aussi, la prière donne au musulman, un cœur pur et bon. Il devient donc sensible aux réalités de son environnement, aux situations défavorables dans lesquelles se trouvent ses proches. Cela lui fait développer l’esprit d’assistance et de partage.Mais quelles sont les heure de prière en islam ? Découvrons-les dans cet article

Mais quelles sont les différentes prières quotidiennes et quels sont leurs horaires ?

Dans la religion islamique, 5 prières sont reconnues comme obligatoires au quotidien. Ces dernières ont été inspirées au Prophète Mahomet par Allah lui-même en passant par l’ange Jibril. Mais l’heure de prière de chacune d’elle varie. La première prière est intitulée « Al-fajr ». C’est elle qui consacre le début de la journée. Elle commence à l’aube et prend fin juste avant le lever du soleil. Elle se fait généralement à 3 heures et est composée de deux raka’at. Ensuite vient la seconde prière intitulée Dhuhr. Le dhuhr se fait à 13 heures, à mi-journée et est composée de 4 raka’at.

Après le dhuhr, la troisième prière intitulée Asr se positionne. Composée elle aussi de 4 raka’at, elle est la prière de l’après-midi et se fait à 18 heures. Au coucher du soleil, précisément à quelques minutes de 22 heures, la prière nommée Magrib qui comporte 3 raka’at doit être faite. Enfin, la prière Icha qui se fait à la tombée de la nuit, précisement à 23 heures ,vient clôturer la journée. Elle est composée de 4 raka’at.

Il est donc impératif pour tous musulmans de respecter ces horaires et de faire ces prières. Lire le coran, précisément des sourates comme la Sourate Al Baqara est aussi très nécessaire.