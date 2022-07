Pourquoi offrir des jeux éco-responsables à ses enfants ?

Pour le développement mental et intellectuel des enfants, il est nécessaire dès le bas âge qu’ils aient un cadre de vie aéré et sain. Pour cela, en tant que parent, vous devez veiller à leur offrir des jeux adaptés à leurs âges et qui leur permettent non seulement de se divertir, mais aussi de s’éduquer convenablement. Les jeux éco-responsables en sont des exemples et vous découvrirez ici les raisons pour lesquelles vous devez les privilégier.

Ils sont fabriqués avec des matières durables

Les jeux éco-responsables sont fabriqués avec des matières qui ne polluent pas l’environnement et qui peuvent être recyclées. Si vous voulez des jouets fabriqués en France, vous pouvez opter pour ces types de jeux en toute quiétude. En effet, les matières naturelles utilisées sont écologiques, respectueuses de la planète et préservent la santé de vos enfants. Il s’agit entre autres :

Des plastiques biosourcés pour les billes ;

Du papier recyclé et de l’encre végétale pour les livrets, cartes et fiches ;

Du coton recyclé et du motif tissé sans encre pour les pochettes de rangement des jeux ;

Du liège naturel des Pyrénées pour les balles ;

De la corde en coton pour les cannes à pêche et les poissons ;

Des bois de hêtre de forêts françaises gérées durablement pour les quilles, obstacles, poissons, cannes à pêche, dés…

Ils éveillent les enfants aux grands enjeux du futur

Le but principal des sociétés qui fabriquent ces jouets est de partager à travers chacun de leurs jeux, des notions fondamentales pour l’épanouissement collectif. Les enfants découvrent peu à peu grâce à ces jeux, les sujets capitaux pour l’avenir. Les thématiques abordées sont diverses et sont notamment liées au développement durable en général.

Plus spécifiquement, ces thématiques sont liées à la découverte ainsi qu’à la protection des forêts, des océans et de la biodiversité. En s’amusant avec ces jouets éco-responsables, les gosses en apprennent davantage à propos des fruits, des légumes de saison et sont plus aptes à comprendre les réalités quotidiennes.

Ils sont accompagnés de contenus pédagogiques

Ces jeux contiennent aussi des ressources pédagogiques permettant aux plus jeunes de découvrir les thèmes abordés de façon ludique. Ces contenus se présentent sous la forme de cartes questions, de livrets ou encore d’illustrations. Grâce à ces jeux, vous pouvez donc passer plus facilement du temps avec vos enfants.