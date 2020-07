Prescription Lab Juillet 2020 inspirée de la cosmétique japonaise #6

Pour le mois de juillet 2020, Prescription Lab marque les esprits avec un full-size hyper réconfortant, une couverture du Prescripteur assez inattendue, sans oublier une routine inspirée des rituels de beauté venus tout droit d’Orient. Vous avez envie d’en savoir plus ? 我们走吧 !

Mochi : La mascotte du Prescripteur



Surprise ce mois-ci en couverture du Prescripteur, une photo de Mochi, le shiba japonais de Fidji, le photographe de Prescription Lab. Sa bouille est à croquer ! Au départ, je me demandais un peu ce qu’il faisait là. C’est quand j’ai lu l’intro de Charlotte (rédactrice en chef) que j’ai compris qu’il s’agissait d’un clin d’œil à ses racines japonaises ; un bon prétexte pour introduire une routine Asiatique. Subtil et efficace !

Rituel venu d’Extrême-Orient pour La Prescription Lab Juillet 2020

Prescription Lab continue de nous faire voyager avec sa box de Juillet 2020. On ne peut pas reprocher à la team de ne pas se décarcasser pour trouver des inspirations différentes chaque mois. C’est quelque chose que j’apprécie tout particulièrement. Quand je reçois ma box, j’ai envie qu’elle me surprenne autour de produits inédits, complètement différents de mes routines beauté actuelles.

Ce mois-ci, elle a tout misé sur le soin. Pas étonnant, lorsqu’on sait l’importance que cela a pour les japonaises. L’idée : s’offrir une parenthèse détente, avec des soins hydratants, effet bonne mine. Au programme, 4 produits différents dans des marques connues de la cosmétique Coréenne, avec notamment un produit qui m’intrigue beaucoup : Le masque de nuit hydratant LANEIGE, qui vient tout juste de débarquer en Europe.

Spoiler du contenu

La mousse nettoyante clarifiante Shiseido – 30 ml

Le Water Sleeping Mask Lavender LANEIGE – 70 ml

Le baume après-soleil visage & corps huile de macadamia + shiso de P.Lab Beauty – 150 ml

La crème pour le corps Magic Touch The Ritual of Sakura OU la crème de Jour Éclat Glow The Ritual of Namasté de Rituals (format miniature)



Mon avis sur la box

Bonne idée cette routine asiatique, cela change carrément. J’avais peur d’avoir une box trop estivale avec des produits solaires à gogo, eh bien non ! L’été, c’est aussi l’occasion de prendre du temps pour soi, de s’offrir des moments de détente. Les produits sont supers sympas. J’ai apprécié toute la sélection, sauf peut-être le produit Rituals que je connais trop bien. J’étais heureuse de découvrir deux nouvelles marques, à savoir Shiseido et LANEIGE. Mieux encore, j’ai pu lire mon Prescripteur en profitant du beau temps. Au programme : à la découverte d’estampes japonaises, un jeu des dix différences que je me suis empressée de colorier, des interviews inspirantes de femmes engagées dans la lutte contre le racisme asiatique. Un dossier « art » absolument divin et de belles surprises autour de la mode.

