Quels légumes faire pousser sur son balcon ?

Vous ne disposez que d’un petit balcon mais vous rêvez d’avoir un petit potager. Sachez que de nombreuses plantes se plaisent en pot et peuvent donc être cultivées même si vous ne bénéficiez que d’un petit espace. Vous n’aurez besoin de penser qu’à la dimension du pot et au tuteur, si la plante est grimpante. Pour vous, nous avons listé quelques fruits et légumes qu’il est possible de faire pousser depuis son balcon.

© Pixabay / e-cine

6 Français sur 10 ont un jardin. C’est ce que révèle une récente étude “Terrasses et Jardins” de Kantar. Tous les autres ne disposent au mieux que d’un balcon ou d’une terrasse. Mais cette contrainte n’empêche pas les ménages de se laisser tenter par du jardinage. Vous avez déjà planté des plantes aromatiques, du basilic, du thym ou encore de la menthe, mais vous souhaitez passer à la vitesse supérieur et faire de votre balcon un vrai petit potager. Il existe des plantes qui s’épanouissent parfaitement en pot, et parmi ces plantes, certaines donnent des fruits et des légumes.

Des tomates-cerises

Ce que vous allez cultiver dépendra beaucoup de l’espace dont vous disposez. Ainsi avant de choisir vos plantes, il est essentiel de prendre en compte trois critères : la superficie de votre balcon, son niveau d’ensoleillement et le développement dans le temps des plantes choisies, rappellent les professionnels de la jardinerie officiant pour cocondouillet.fr . En effet, il explique que certaines plantes grimpent alors que d’autres s’étalent, et que certaines ont besoin de beaucoup de soleil alors que d’autres y sont réfractaires. Quoi qu’il en soit, les tomates-cerises sont toujours une bonne idée. Bien moins gourmandes en place qu’un plant de tomates traditionnel, elles se plaisent énormément en pot et pourront vous donner de nombreux fruits en été. Autre avantage : elles s’épanouissent très bien sur les balcons ensoleillés.

Courgettes, poivrons, aubergines… on plante des légumes du soleil

S’ils nécessitent des pots un peu plus grands, ils sont très résistants et ne requièrent que peu d’entretien. Plantez tous les ingrédients pour réaliser une bonne ratatouille sur votre balcon. Courgettes, poivrons et aubergines raffolent de soleil et d’eau. Plantez-les au printemps et cultivez- les à la fin de l’été. Ces plantes sont assez invasives, donc pensez à prévoir de grands pots bien profonds.

Des légumes feuilles comme le kale et les épinards

Les légumes feuilles tels que les épinards, la laitue ou encore le chou kale sont parfaits pour les petits balcons. Ils ont peu de racine et peuvent donc s’épanouir dans des jardinières et pots peu profonds. Choisissez un pot large et plantez-les dans un endroit ensoleillé au Nord et une zone semi-ombragée dans le Sud.

Des fruitiers nains

Si vous avez un balcon de taille grande ou moyenne, pourquoi ne pas planter un petit arbre fruitier. Il en existe des versions naines, qui conviennent parfaitement aux petits espaces, poiriers, pommiers ou encore cerisiers. Plantez-les au printemps et faites la récolte en été.

Des fraises, groseilles et myrtilles