La juste mesure : l’exploration des sentiments continue avec Flavia Biondi

La juste mesure est un nouvel ouvrage de Flavia Biondi, paru aux éditions Glénat, fin juin 2020. Une bande dessinée touchante, qui conte la relation entre Manuel et Mia, qui s’aiment, mais sont parfois malheureux et tentent de trouver l’équilibre dans leur vie de couple.

Mia, narratrice de cette histoire, n’a jamais été douée avec les mots. Depuis toujours, elle parle sans se faire comprendre. Manuel, lui, sait raconter des histoires, il connaît un million de mots et on pourrait l’écouter pendant des heures… Quand le couple marche ensemble, en silence, les yeux de Manuel vagabondent, il cherche les mots à écrire. Mia est avec Tito, ce soir, elle boit un coup dans la rue, avec son ami, qui lui demande une nouvelle fois de raconter une scène. Il rigole, car son amie a dit, pour démissionner d’un magasin de chaussures, qu’elle « tournait les talons » ! Pour faire taire Tito, Mia tient à lui offrir un dernier verre. Il s’interroge et lui fait remarquer qu’elle a déjà assez bu. D’ailleurs Manuel va se fâcher, si elle rentre bourrée. Mia réplique aussitôt, que cela ne changera pas grand-chose, puisque Manuel est déjà fâché. Elle veut juste profiter de sa soirée…

La vie de couple est une chose difficile qui est, dans cet album, bien mis en avant, à travers Manuel et Mia, qui s’aiment, mais ne se comprennent pas toujours. Aussi, à travers leur quotidien et un bout de leur vie, leur relation est mise à mal, avec un évènement qui va les bousculer. Leurs envies ne sont pas toujours les mêmes, le regard peut changer, la confiance est mise à rude épreuve et le pardon est très difficile, pour tenter de se retrouver, et d’avancer ensemble. Voilà ce que raconte cette bande dessinée touchante, qui explore la relation amoureuse de deux trentenaires, qui sortent de leur période jeunes adultes, pour devenir concrètement un véritable couple accompli. La prise de conscience et la reconnaissance sont ses petites choses, qui fait l’équilibre et la juste mesure pour qu’un couple puisse perdurer, malgré quelques rébellions et tentations, doutes et plaisirs, et être heureux. Le dessin en noir, blanc et gris, est juste et expressif, avec un trait fin et fluide, un découpage efficace et dynamique.

La juste mesure est une bande dessinée de Flavia Biondi, parue aux éditions Glénat. Un bel ouvrage dans lequel on suit un couple qui tente d’être heureux, mais qui ne sait pas toujours comment s’y prendre. Une exploration des sentiments amoureux, assez touchante et plutôt réussie, à découvrir.