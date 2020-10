Princesse Sara – L’Université Volante

L’Université Volante est le troisième tome de la série Princesse Sara, des éditions Soleil, paru en septembre 2020. Une bande dessinée d’Audrey Alwett et Nora Moretti, qui constitue le premier opus d’un nouveau cycle de quatre albums.

Rien ne va plus pour Sara et pour Lavinia. La jeune fille blonde court après des hommes qui lui enlèvent ses meubles. Les huissiers lui prennent tout, car elle vit au-dessus de ses moyens et son dernier livre est un échec. De son côté, Sara tente de retenir James. Mais le jeune homme n’en peut plus, il veut trouver sa place dans ce monde et se faire à l’idée de son bras meurtri. Il s’embarque avec Larcan, qui lui a promis de l’aider. C’est un déchirement pour Sara, qui n’arrive pas à s’en remettre, leurs fiançailles sont rompues, James ne laisse qu’une lettre à sa bien-aimée, lui demandant de ne pas lui répondre. Un mois plus tard, les trois amies se retrouvent après d’un étang. Sara est toujours pensive et triste. Pour tenter de remonter le moral de leur camarade, elles vont aller prendre un verre… Quelques instants plus tard, les trois jeunes femmes sont dans un pub, Sara essaie d’expliquer à ses amies qu’elle préfèrerait être seule actuellement.

Ce premier opus d’un nouveau cycle, amorce donc une nouvelle aventure et intrigue pour Sara. La jeune femme vit difficilement le départ de James, mais une opportunité va se présenter à elle, pour aller de l’avant et repenser son avenir. Elle va embarquer, avec Lavinia, en tant que bibliothécaire dans la prestigieuse Université Volante. Mais l’Université s’avère être un haut lieu d’espionnage, pour lequel Sara va devoir travailler… Une première mission pour l’héroïne, qui s’embarque donc dans une nouvelle aventure, accompagnée de sa rivale de toujours Lavinia. Le récit est plaisant, offrant un nouveau souffle à l’héroïne, qui continue d’évoluer. Sa relation, avec Lavinia, se transforme aussi, peu à peu, la jeune femme blonde devient plus douce… Enfin, l’intrigue, un peu plus politique est surprenante, mais tient la route, pour le moment. Le dessin est toujours aussi magnifique, avec un trait très fin et fluide, offrant une énergie et du mouvement.

L’Université Volante est le treizième tome de la série Princesse Sara, des éditions Soleil, présentant aussi le premier album d’un nouveau cycle. Un nouveau départ pour la jeune héroïne, qui doit se prendre en main, après le départ de son fiancé…