Mon île – Un album coup de cœur

Mon île est un bel album de Mark Janssen, paru aux éditions Kaléidoscope, en août 2020. Une histoire imagée, belle et douce, qui présente deux naufragés, à la dérive, qui échouent sur une île étrange, perdue au milieu de l’océan.

C’est par un soir de grand vent, qu’une tempête s’est levée sur l’océan. Les vagues se déchaînaient et le ciel se déchirait. Sur l’eau, un navire est en difficulté, et dans le chaos, il se brise ! Que va-t-il arriver aux passagers ? Le père et sa fille se cramponnent comme ils peuvent, pour défier la tempête. Enfin, les éléments s’apaisent. A bord d’un radeau, les deux naufragés dérivent, seuls sur l’eau. Au bout d’un moment ils aperçoivent une île, ils sont sauvés. Une fois sur cette île, il y a une sensation étrange, comme si la terre bougeait, se mouvait. Peut-être que l’île les ramènera chez eux ?

Le récit est simple, court, efficace, tout en douceur, offrant un tendre moment de lecture. Une aventure hors du commun, pour une petite fille et son papa qui, après une terrible tempête, sont naufragés sur une île pas comme les autres. C’est sur le dos d’une gigantesque tortue qu’ils trouvent refuge, se laissant aller au gré des courants et des rencontres. L’histoire est belle, touchante, présentant la beauté et la bonté de la vie sous-marine, même si quelques dangers rôdent aussi. La mer qui est un refuge pour de nombreuses espèces, du cercle polaire aux routes des grandes migrations. La jeune fille va découvrir toute cette beauté fragile, et promettre en retour de protéger l’environnement aussi. Le dessin est également superbe, jouant avec les couleurs puissantes, offrant ainsi de très belles illustrations à découvrir à chaque double page.

Mon île est un très bel album, des éditions Kaléidoscope, qui propose une aventure hors du commun, une dérive sur une île mouvante, à la rencontre des espèces sous-marines, pour sensibiliser à la préservation des océans, les jeunes enfants.