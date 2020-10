Le Calendrier de l’Avent Palais des Thés 2020 en édition limitée

Le calendrier de l’Avent Palais des Thés 2020 est celui que j’attends patiemment chaque année. Son esthétisme très festif nous propose 24 jours de thés à déguster. Mais alors que renferme-t-il exactement ?

Cette année, le calendrier de l’Avent Palais des Thés s’ouvre à la manière d’un livre, à la découverte de 24 cases qui renferment plusieurs thés, infusions et rooibos. On se retrouve au sein d’un décor enneigé, qui n’est pas sans rappeler les vacances de Noël à la montagne. Il y a un côté festif, avec cette grande roue, le sapin, ou encore les décorations de Noël. La couleur dominante est le rouge, accentuée par quelques touches d’or. Des couleurs classiques et efficaces qui font instantanément penser aux fêtes de fin d’année. Il est vraiment très joli !

À l’intérieur de chaque case, des thés et infusions de qualité, en feuilles entières. Mais aussi de belles citations à découvrir chaque jour, et qui vont clairement nous mettre du baume au cœur. Je peux d’ores et déjà vous dire que la sélection va être gourmande. Au programme, des classiques de Noël à (re)découvrir, ainsi que quelques intemporels de la marque. Je l’avoue, j’aurais apprécié de goûter à des créations inédites, spécialement pensées pour ce Noël. Quoi qu’il en soit, cela ne change en rien mon amour pour les thés Palais des Thés. Ils sont délicatement parfumés, un délice…

Et puis je compte bien me rattraper avec l’un des thés de Noël de la marque. Que nous réserve-t-elle d’ailleurs cette année ? De belles surprises autour de thés épicés, et cette édition limitée – le Thé des Trésors – qui promet de nous surprendre par sa recette, puisqu’il s’agit d’un thé vert aux fruits caramélisés et éclats d’amande…

Le calendrier de l’Avent Palais des Thés 2020 est proposé au prix de 23 €.

