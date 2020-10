Je suis ravie de vous retrouver aujourd’hui pour vous présenter le calendrier de l’Avent des Frères Dammann 2020. Cette année, la marque a eu envie d’un grand format aux couleurs rouge et or. Une invitation au dépaysement, avec ces illustrations qui nous embarquent aux 4 coins du monde.

Zoom sur le calendrier de l’Avent des Frères Dammann 2020

Si les Frères Dammann proposent un calendrier avec 24 cases à ouvrir, ce sont bien 25 thés que nous pourrons déguster. En effet, la dernière case réserve une double surprise ! Le calendrier en lui-même est élégant, avec ce doux mélange de couleurs rouge et or. Le thème du voyage ressort clairement, puisque l’on retrouve plusieurs monuments de différentes villes du Monde, telles que Paris, New-York, Londres ou encore Pékin.

Tout été pensé dans le moindre détail ! À commencer par son contenu, qui est en total accord avec le thème. Au programme, du thé vert, noir et blanc, ainsi que des tisanes et quelques rooibos en sachets Cristal®. La marque a également glissé 8 nouveautés 2020, à savoir les thés Happy Dreams, Magic Ginger, Maté Cacao Amande, Mint Chaï, Oolong Banane Myrtille, Palm Beach, Spicy Coco, Noël à Manhattan.

Il est proposé au prix de 23 €.

Mon avis sur le calendrier de l’Avent des Frères Dammann 2020

Souvenez-vous, l’année dernière je ne tarissais pas d’éloges sur l’esthétisme du calendrier de l’Avent des Frères Dammann. Cette année, je suis également sous le charme des couleurs et des illustrations qui le compose. Le rouge et la couleur or font partie des couleurs que je préfère, notamment en terme de décoration de Noël. L’idée d’avoir ajouté des illustrations rappelant de prestigieux monuments, du type Tour Eiffel et Statue de la Liberté, montre bien que les Frères Dammann ont envie de nous faire voyager. Et en ce moment, on a bien besoin de se changer les idées et de rêver à ce que pourrait être nos prochaines destinations de vacances. Quant au contenu, que dire si ce n’est qu’il est synonyme de valeur sûre en terme de qualité de thé. La sélection est riche, pile dans le thème de Noël et réserve aussi des belles surprises gustatives.

La marque a prévu de belles surprises pour Noël autour de coffrets dégustation, je vous en reparlerai prochainement.