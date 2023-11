Prophétie et magie pour ce premier tome de Élodie Alauzet

Élodie Alauzet nous propose un premier tome étonnant chez Évasion éditions, qui s’intitule « Le maître Golem ». Un jeune tailleur de pierre se voit mêlé à une vieille prophétie. Entre légendes et complots, l’univers de fantasy est très riche, et promet de très belles choses pour la suite !

Le maître golem, une saga prometteuse

Simon est un jeune tailleur de pierre qui s’est découvert un don depuis peu : il est capable de donner vie à la pierre en lui soufflant dessus. Mais cela ne semble fonctionner qu’avec la pierre qu’il a lui-même taillée. Il découvre son talent un jour où il façonne une statue pour un client. Alors qu’il commence à fatiguer, il reçoit un coup de poing de la part de la statue et tombe à la renverse. Pris de fatigue, il se persuade qu’il a rêvé, mais commence réellement à s’interroger lorsque la statue de la fontaine attrape le col de sa cape et lui adresse la parole. Intrigué, il se fait tout de même une raison et part pour la grande ville en quête de travail, sur les conseils de son maître et d’un riche marchand qui a découvert ses dons de sculpteur. C’est le début d’une grande aventure pour le jeune homme. En effet, alors qu’il n’est pas encore arrivé à destination, les problèmes lui tombent dessus !

Elodie Alauzet pose les bases de sa saga

Ce premier tome de la série « Le maître Golem » est en quelque sorte un tome d’introduction. En effet, l’auteure prend le temps de bien tout poser : le décor, le contexte politique et les personnages. Pour ce qui est de l’univers, on est dans de la fantasy médiévale. Le monde est structuré en guildes : guilde des artisans, guilde des marchands, guilde des assassins… et régi par une reine qui tente tant bien que mal de maintenir la paix là où certains seigneurs complotent contre la couronne !

Des personnages travaillés

En ce qui concerne les personnages, ils sont nombreux, avec, en tête, Simon, jeune homme talentueux pris dans le tumulte des prophéties et légendes, mais aussi des complots politiques. Un autre personnage fort intéressant de ce premier tome est Lucrezia, l’assassin de la reine. Son personnage est particulièrement bien travaillé, avec une histoire très riche et un passé chaotique. Elle est l’ombre de la reine, reine qui n’est pas en reste en ce qui concerne l’intérêt. J’espère qu’on en découvrira davantage sur elle dans le prochain tome car on a des interrogations sur son accession au pouvoir. Il y a bien d’autres personnages encore, tous aussi intéressants les uns que les autres. Et malgré le nombre de protagonistes, on ne se perd jamais et on ne les mélange pas. L’auteure a réussi à proposer un enchaînement de chapitres très fluide et qui a du sens, rendant la lecture très facile.

Le destin de Simon

C’est donc dans un monde parfaitement organisé que se dévoile le destin du jeune Simon, auquel on s’attache dès les premiers chapitres. Son don très particulier, qui semble avoir disparu depuis des siècles, est au centre de nombreuses légendes. Mais il n’est pas le seul centre d’intérêt. En effet, au fil de notre lecture, on découvre de nombreuses petites intrigues, dont certaines viennent étoffer l’intrigue principale. Et tous les personnages sont mêlés de près ou de loin à tout ce remue-ménage qui donne de la profondeur au récit. Et tout ça, c’est sans compter une prophétie à laquelle la reine semble donner beaucoup de crédit :

« Lorsque les lumières du Nord embraseront le ciel de Khalem, deux garçons nés pendant l’enlacement du soleil et de la lune répandront la fièvre noire, semant chaos et ténèbres. »

