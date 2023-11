Le corps humain – Ed. Glénat jeunesse

Le corps humain est un nouveau titre de la collection de grands documentaires animés, des éditions Glénat jeunesse. Un bel ouvrage, de Ruth Symons et Gail Armstrong, paru en octobre 2023, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir l’incroyable organisation de notre corps.

Dès la couverture, les enfants peuvent découvrir un creux, une découpe originale, qui présente surtout l’intérieur du crâne. La découpe captivante invite à découvrir le sommaire. Il propose de partir à la découverte du corps humain, en commençant par les organes, appareils et systèmes. Avant cela, deux courts paragraphes viennent expliquer aux enfants, que leur corps est extraordinaire ! Celui-ci travaille 24 heures sur 24, permettant de vivre et d’exister. Même lors du sommeil, le corps reste occupé à grandir, à respirer, à faire circuler le sang, à digérer le dernier repas et à rêver ! En tournant les pages de ce livre, les enfants vont découvrir les secrets qui se cachent à l’intérieur de leur organisme, entre volets à soulever et découpages incroyables.

Le livre se voit coloré, riche et curieux. Il reste captivant, avec ces couleurs vives, ses découpages et les rabats à soulever. Il propose de découvrir les organes, le squelette, les muscles, le cœur, l’appareil digestif, et bien d’autres choses encore. Très riche et complet, le livre offre plein de paragraphes à lire, pour apprendre et comprendre le fonctionnement du corps humain. Le texte reste adapté aux jeunes lecteurs, tout en restant précis, sur ce sujet universel. Le documentaire captive aussi et surtout pour ses pages sculptées en relief et rabats à soulever. Il compose ainsi une belle ingénierie de papier. Des éléments se cachent les uns derrière les autres, proposant une expérience et une exploration captivante. Le dessin reste simple et essentiel, pour découvrir le corps humain.

Le corps humain est un nouveau grand documentaire illustré, des éditions Glénat jeunesse. Un album fascinant et coloré, qui propose aux enfants d’explorer le corps humain, entre pages sculptées, en relief et creux, et rabats à soulever.

Lien Amazon