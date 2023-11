Enola Holmes – Le jeu dangereux de Mycroft

Le jeu dangereux de Mycroft est un récit inédit, qui fait suite aux aventures de l’héroïne, Enola Holmes, du film Netflix. Une bande dessinée de Nancy Springer, Mickey George et Giorgia Sposito, parue aux éditions Black River, en septembre 2023. Le comic présente une nouvelle enquête, pour la jeune détective.

Pall Mall Street, à Londres, une personne attend, appuyée contre un lampadaire. Enola relève un peu sa casquette et interpelle les lecteurs. Elle rappelle qu’elle est une fugitive et que Mycroft Holmes est sa Némésis. Il y a moins d’un mois, Enola a fait un choix. Elle a décidé que la vie de ses amis était plus importante que sa liberté. Les conséquences de ce choix ont été plus temporaires, mais ont laissé quelques séquelles profondes. Son frère, qui a voulu reprendre son éducation, lui a retiré le petit livre rouge, sur le langage des fleurs, appartenant à sa mère. Enola semble bien décider à remettre la main dessus. Aussi, cela fait une semaine qu’elle suit son frère Mycroft. Elle peut affirmer qu’il ne fréquente que trois endroits. Etend parti au club de gentleman, Enora sait qu’elle peut escalader la façade du bâtiment, pour se glisser dans le bureau…

Alors qu’elle tente de mettre la main sur son précieux livre rouge, appartenant à sa mère, Enola s’aperçoit que Mycroft revient plus vite que prévu. Il semble soucieux et agacé. Mais bientôt deux hommes entrent dans le bureau, pour le malmener et l’enlever ! Ainsi débute l’enquête pour Enola, qui semble bien déterminé à retrouver son frère. C’est avec l’aide du Lord Tewkesbury, qu’elle va réussir à avoir quelques renseignements, pour pouvoir avancer dans ses investigations. Le comic reste assez simple, mais on retrouve avec plaisir Enora et son entourage, offrant ici une enquête plutôt bien menée et captivante. La bande dessinée est découpe en plusieurs chapitres, et se lit assez facilement. L’action et le suspense, comme la logique, avec quelques dialogues pinçants, restent au cœur de cette série passionnante. Le dessin se veut réaliste, restant fidèle aux traits des acteurs du film, et assez plaisant et moderne.

Le jeu dangereux de Mycroft est un récit complet, une nouvelle enquête, pour Enola Holmes, paru aux éditions Black River. Un comic qui mêle sérieux et humour, dans lequel on retrouve avec plaisir tous les personnages du film Netflix, pour une suite et une enquête inédite.

