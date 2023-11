Panto Lino – Un jeu Huch !

Panto Lino est un jeu de dés ludique, pour les enfants, à partir de 4 ans, des éditions Huch !, distribué par Atalia. Avec l’aide de quatre dés particuliers, les enfants vont devoir constituer les plus grand mille-pattes possibles, pour remporter la partie !

La petite boîte carrée se compose d’un livret avec les règles du jeu, en différentes langues, de quatre dés, de quatre tuiles tête de mille-pattes et de 15 tuiles chaussures. Le but du jeu est de lancer les dés, pour essayer de récupérer un maximum de chaussures, de la même couleur, afin de constituer le mille-pattes le plus long. En effet, c’est le joueur qui aura le plus long mille-pattes, qui remportera la partie. La préparation du jeu reste simple, les joueurs choisissent leur tête et la pose devant eux. Les chaussures se voient triées par couleur et taille, placer au milieu de la table. Cela forme la réserve, face visible, à portée de main de tous les joueurs.

Le jeu est plaisant et assez rapide, pour les jeunes joueurs. Il reste également simple, ainsi les enfants peuvent s’amuser à jouer entre eux. Les joueurs, chacun leur tour, peuvent lancer jusqu’à trois fois les dés, tout en mettant de côté, les dés intéressants. Il faudra additionner les faces de même couleur et les jokers, pour chercher dans la réserve une tuile sur laquelle figure autant, ou moins, de chaussures de la même couleur indiquée. Une seule tuile peut être prise pour tour. Le jeu est amusant, permettant aussi de travailler les couleurs et les nombres, tout en comptant. Le graphisme est plaisant, coloré et amusant. La petite boîte reste pratique, elle s’emportera facilement en week-end, ou en vacances.

Panto Lino est un jeu, pour les enfants, à partir de 4 ans, des éditions Huch !, distribué par Atalia. Un jeu simple et ludique, adapté aux jeunes joueurs, qui invite à faire le plus long mille-pattes, pour remporter la partie, et propose aussi de compter et de nommer les couleurs.

Lien Amazon