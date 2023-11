Le passeur – Utopie ou dystopie ?? Aux Éditions Philéas

Le jour de ses 12 ans, comme tous les autres de son âge, Jonas attend de savoir son affectation. Il sera Le passeur, celui qui remplacera l’ancien devenu trop vieux. Car, dans sa communauté aux règles strictes, imposées par les aînés, il est établi que tout doit être à l’identique afin de préserver l’ordre. Chacun à son rôle, son affectation. Et s’il existe des « déviants », ils sont immédiatement déliés.

Un one-shot anticipatif et réflexif, tiré du roman de Lois Lowry, sensiblement adapté aux Éditions Philéas.

A retrouver depuis le 19 Octobre 23.

Le décor :

Deux jets traversent le bleu du ciel…

Un événement qui stresse les plus jeunes de la communauté. Même Jonas. Car, ici, tout est toujours sous contrôle : les émotions, les familles, le déroulement des journées. Le déroulement de la vie.

D’abord, on naît d’une mère qui est affectée à cela. Puis, si on est un bébé sage, qui ne pleure pas la nuit, on passe dans une famille. Bien évidemment, elle est composée d’un mâle, d’une femelle qui s’occupe de vous instruire. De suivre les règles, les rituels. Quelquefois, d’un frère ou/et d’une sœur. Jonas a une petite sœur, et, comme son père est nourricier, il se pourrait qu’il y ait un nouveau venu dans quelques jours. Un bébé qui ne grandit pas comme il faudrait. Il pleure tout le temps, alors, il faut voir si, en étant dans une famille, les choses se passent mieux. Sinon, il sera délié.

Le soir, on se retrouve autour de la table pour un bon repas. Et chacun doit raconter son ressenti de la journée. Aujourd’hui, le jeune garçon ressent de l’appréhension. Il y aura bientôt la cérémonie des douze, et, comme tous les autres, il découvrira son affectation. Les parents essayent de le rassurer, en privé, comme il faut.

Et, lorsqu’on rêve, c’est pareil. On doit tout raconter. D’ailleurs, il n’y a pas si longtemps, Jonas a fait un drôle de rêve à propos de sa camarade Fiona. Il est temps pour maman de lui donner le médicament qu’il faut pour « dresser » ses pulsions…

La communauté est ainsi complètement calme et sereine. Sauf que Jonas commence à voir d’étranges choses.

Le point sur la BD :

Un roman original et visionnaire de Lois Lowry que je n’ai pas lu, mais que cette adaptation graphique de P.Craig Russel, aux Éditions Philéas me permet de découvrir !!!

Il traduit l’uniformité d’une société, au départ utopique, par des illustrations sans couleurs. On partage la vie et les pensées intimes du protagoniste principal grâce à sa narration passionnante. Il développe, en grandissant, une faculté essentielle qui rend ses réflexions sur les choses particulièrement interrogatives. Ce qui lui permet d’accéder au statut de “Passeur”. L’auteure présente ses « nouvelles visions », en couleurs pour trancher avec cette monotonie ambiante de ce monde. Ses illustrations réalistes, extrêmement vivantes, accentuent la fragilité des personnages.

Comme ce jeune Jonas, on commence à se poser des questions sur le devenir d’un monde sans libre-arbitre, avec cette absence de diversité, et on n’est pas au bout de nos surprises !!!

La conclusion :

Il y a tellement d’excellents romans à lire, qui passent complètement inaperçus !!! Heureusement, les adaptations comme celle des Éditions Philéas nous permettent de rattraper nos manquements. Le passeur en est ! Son genre et son thème résonnent à travers le temps d’une puissance bouleversante de réalisme. Une adaptation qui nous rappelle que la vie, avec ses couleurs, ses émotions, ses pulsions, qu’elles soient douces ou violentes, suscite toutes les sensations que nous pouvons ressentir. Et de choisir de les avoir ! Coup de coeur pour cette adaptation aux graphismes fins et beaux !