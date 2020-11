Quand sort la saison 5 de my hero academia ?

Si vous vous demandez à quand la prochaine saison de votre manga my hero academia, vous n’êtes pas seul. En effet, de nombreux fans se posent la même question à propos de la Saison 05 des aventures de Deku Midoriya et consorts. C’est pourquoi, nous avons décidé de faire le point à ce sujet en répondant à toutes vos préoccupations. En d’autres termes, nous vous dirons tout ce qu’il y a à savoir sur la saison S5 de My Hero Academia (date et à quoi s’attendre).



Date de sortie de la saison 5 de My Hero Academia

A propos de cette nouvelle saison, l’inquiétude a grandement augmenté ces derniers mois à cause de la situation sanitaire actuelle. En effet, comme cela a été le cas pour plusieurs pays, le Japon a également vu son activité réduire dû au corona virus. Cependant, depuis le début du mois d’octobre, les choses se sont précisées.

En effet, c’est grâce à la sortie de l’éditeur Shueisha en charge du manga qu’on a une date précise. Pour ceux qui le ne savaient pas, il s’agit d’avril 2021 (en France et au Japon). Pour profiter de façon instantanée, l’astuce est de s’enregistrer sur le site de diffusion officiel. Si vous êtes en France, une version VOSTFR sortira juste quelques heures après la diffusion officielle.

A quoi s’attendre de cette nouvelle saison 5 qui s’annonce « hot »

S’il faut se baser sur la bande d’annonces pour tirer des conclusions, cela ne sera pas possible ! En effet, jusqu’à ce jour, il n’existe rien de concret à propos de la bande d’annonces de la saison 5 de My Hero Academia. On peut juste se fier à un petit teaser diffusé au moment de l’annonce de cette nouvelle saison de MHA.

Si vous l’avez regardé, il est sans doute que vous savez que du lourd arrive ! En effet, entre nouveaux protagonistes, personnages mis en avant et nouveaux antagonistes, il y avait tout pour exciter. S’agissant, des spoilers des fans, les idées fusent dans tous les sens. Deku qui subira des mutations physiques. All For One qui se fera un peu détester… En gros, la prochaine saison de Boku No Hero Academia S5 sera un vrai régal pour les adeptes.

Quand sort la saison 5 de my hero academia ? Ce qu’il faut retenir

Lorsqu'on parle de bande dessinée, l'attente n'est jamais facile ! En effet, il est plutôt difficile de contrôler ses émotions d'impatience pour plus d'uns. C'est pourquoi, l'astuce d'oublier et de passer à autre chose ne marche pas toujours.