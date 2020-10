Playmobil – Des univers à retrouver et à collectionner

Playmobil, célèbre marque de jouets allemande, continue, pour le plus grand plaisir des enfants à développer des univers différents, fabuleux et fantastiques, notamment aussi à travers des collections. Sont à découvrir les collections Ever Dreamerz, ou encore les licences Retour vers le futur et Scooby-Doo.

C’est au mois de mars 2020 qu’est parue la première série Ever Dreamerz, une gamme de figurines et de charms à collectionner. La deuxième série a débuté en septembre, pour la rentrée des enfants, se composant des mêmes personnages à retrouver dans le monde fantastique et flashy de la bande dessinée. Edwina et ses amies sont donc à retrouver dans un nouvel univers héroïque. Mais ce n’est pas tout, des coffrets surprises, suite à la première série sont également à découvrir pour compléter la collection, avec une douzaine de figurines supplémentaires, vendues séparément, et dans des boîtes mystères !

Un nouvel univers flashy et girly est donc à découvrir à travers cette nouvelle gamme Ever Dreamerz, où cinq figurines sont à retrouver dans de nouveaux univers à chaque nouvelle série.

Dans les collections licences de cette année 2020, deux sont à découvrir, Retour vers le futur et Scooby-Doo. En effet, à l’occasion des 35 ans du célèbre film, Playmobil invite les petits et les grands à replonger dans cette trilogie incontournable. Des boîtes collector, des figurines célèbres, une Dolorean reproduite à la perfection sont donc à retrouver pour rejouer la trilogie, ou tout simplement les collectionner, pour les plus grands et fans du célèbre film.

Pour la collection Scooby-Doo, le célèbre van Mystery Machine, les cinq personnages et un manoir hanté sont à découvrir dans différents coffrets, pour retrouver tout l’humour et les aventures fantastiques des personnages cultes. De nouvelles enquêtes paranormales s’annoncent, alors que Scooby-Doo et Sammy ne pensent qu’à manger !

Playmobil continue de ravir les enfants, petits et grands avec de nouvelles collections, comme Ever Dreamerz, qui propose plusieurs séries, avec toujours cinq héroïnes à collectionner, et à retrouver dans des univers différents et passionnants. Il y a aussi les collections licences qui permettent de retrouver des héros et héroïnes de film ou dessin animé, pour de nouvelles aventures à vivre, à inventer ou à rejouer, et à retrouver au pied du sapin de Noël…

L’univers Playmobil et toutes les collections sont à retrouver par là…