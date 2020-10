One Piece : le plus grand manga de tous les temps ?

Si vous êtes ici, ce que vous vous êtes déjà demandé au moins une fois quel est le plus grand manga de tous les temps. Si c’est le cas, vous êtes au bon endroit ! Comme plusieurs fans de mangas, il s’agit de la question éternelle. Entre One Piece, Dragon Ball, Naruto et plein d’autres, le débat reste actif.

Pour manifester leur choix, les véritables adeptes n’hésitent pas à s’entourer des représentations de leurs différents héros. C’est par exemple le cas des figurines One Piece qu’on retrouve dans presque toutes les shops.Aujourd’hui, nous avons décidé de trancher court ! En d’autres termes, nous vous proposons de découvrir le meilleur manga parmi tous les plus grands. Mais attention, contrairement aux déclarations subjectives qu’on retrouve partout sur le net, la nôtre est 100 % objective.Pour être plus clair, nous avons tenu compte non seulement du nombre de ventes, mais aussi de tous les critères de classement. Sans plus attendre, découvrons ensemble le résultat de l’enquête et pourquoi.

One Piece, le plus grand manga de tous les temps ? Si oui, pourquoi ?

Comme vous avez pu le remarquer dans le grand titre, la plupart des avis penchent vers One Piece, chose tout à fait sensée pour les raisons qui suivent :

01 – Un nombre de ventes astronomique et inégalé

La première raison qui fait de One Piece le leader des mangas est le fait qu’il soit inégalé au niveau des ventes. En effet, pas moins de 95 volumes de cette série japonaise ont été écoulés depuis sa sortie. Et ce n’est pas tout ! Depuis 2009, le top 3 des meilleures ventes des mangas à l’archipel du nippon est occupé par les épisodes de cette série. Hallucinent n’est-ce pas ?

02 – Un nombre de fans qui inonde les réseaux sociaux

Une autre raison qui fait de ce manga le « best », c’est le fait qu’il possède une communauté de fan immense. Que ce soit au japon ou en occident, les fans de One Piece se comptent en milliers de millions. Bien que cela ne soit pas un record palpant, la différence avec les autres est que la communauté est répartie dans toute la surface du globe.

03 – Il a le record des publications des bandes dessinées

Si vous n’êtes pas convaincus, sachez que ce manga détient également le record de publication d’une bande dessinée. Selon les chiffres, on compte plus de 320 millions depuis la création du film. Cerise sur le gâteau, la diffusion continue et n’est qu’à environ 80 % selon son auteur.

04 – Une popularité constante dans le monde

Pour finir, le statut du plus grand manga de tous les temps revient à One Piece pour le fait que le manga restant constant. En effet, contrairement à certains mangas qui ont baisé de côte au cours des années, One Piece n’a pas perdu sa première place depuis plus d’une décennie.