Radiant – Le jour du départ

Le jour du départ est le troisième tome de la série Radiant, des éditions Les livres du Dragon d’Or, paru en septembre 2020. Un roman, pour les jeunes lecteurs et fans, qui vont pouvoir retrouver Seth et l’univers incroyable et fantastique de Radiant.

Le Némésis aurait dû tout détruire sur son passage, comme la banque, les maisons et les habitants. Mais Seth arrive à lui tenir tête, contre toute attente ! Le jeune homme reste debout, les bras tendus et protège Tommy et les autres. Le jeune sorcier tient bon grâce à sa magie, il refuse de laisser le Némésis tout détruire. Alors, plus déterminé que jamais, le Seth concentre encore plus de Fantasia dans son poing gauche, qui émet une lumière bleue puissante. Il prend appui sur ses pieds et s’élance. Tout en courant, il se met à hurler, le poing toujours chargé de Fantasia.

C’est avec une belle scène d’action que débute ce troisième tome de Radiant, cette série de romans pour les jeunes lecteurs. Le récit est découpé en plusieurs chapitres, facilitant ainsi la lecture. La quête de Seth ne fait que commencer, entrecoupé de rencontres et de combats, il s’élance dans une aventure épique, aux côtés d’Alma. L’univers fantastique est plaisant à retrouver, entre action, aventure et humour. Les héros sont touchants, ce tome un peu plus sensible, qui vont tenter l’impossible, trouver le berceau des Némésis, le Radiant. Des illustrations sont à retrouver tout au long de la lecture, offrant ainsi une dynamique plaisante, une immersion plus agréable, dans cet univers fascinant.

Le jour du départ est le troisième tome de Radiant, cette nouvelle série de romans des éditions Les livres du Dragon d’Or, qui revient sur l’histoire de Seth, aspirant sorcier, infecté, un des rares êtres vivants à avoir survécu aux Némésis, créatures hostiles tombées du ciel.