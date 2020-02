Réfugiée en Chartreuse, une BD de Julo & Zürcher

« Réfugiée en Chartreuse » est le 3ème tome de la série « Aventures en Chartreuse » par Nicolas Julo et Muriel Zürcher. Cette série, pour les enfants et les ados, est éditée par les éditions Mosquito, en collaboration avec le Parc Naturel Régional de la Chartreuse.

Résumé

Chartreuse septembre 1943

Le jeune Maurice vit avec son père dans une ferme de Chartreuse. Il s’entiche d’un veau mal en point que son père veut vendre au marché noir. Il cache l’animal dans une grange d’altitude et vole du lait dans les fermes alentours.

Un jour, il se fait surprendre par une fillette de son âge qu’il n’a jamais vue.

Elle lui avoue qu’elle vit cachée dans la ferme des voisins. Sa mère a été déportée et son père a disparu.

Les allemands viennent d’arriver dans la ville voisine, les miliciens surveillent tout le monde, des résistants jouent le rôle de passeur…

Mon avis

« Réfugiée en Chartreuse » raconte une petite page de l’Histoire, pendant la Seconde Guerre Mondiale. En l’espace de quelques jours seulement, Nicolas Julo et Muriel Zürcher raconte la guerre, là-haut dans la Chartreuse. Dans un petit village loin du tumulte, les allemands pistent les résistants qui cachent les juifs. De son côté, Maurice, lui, cache un veau. En rencontrant Annah, jeune juive renommée Annick, il sauvera bien plus qu’un veau de l’abattoir.

Avec seulement 48 pages, cette bande-dessinée parvient toutefois à aborder de nombreux thèmes. Au travers d’un superbe crayonné, on se plonge dans la légèreté des premiers amours de l’enfance malgré les circonstances tragiques de la guerre. On retrouve aussi la solidarité, la résistance, l’aide apportée aux juifs. L’histoire fait aussi état du deuil, de la tristesse, mais aussi du bonheur des retrouvailles. Des subterfuges utilisés pour passer inaperçus à l’affrontement direct des soldats, les auteurs nous offrent un beau panel de valeurs et d’émotions.

Ce 3ème tome de la série « Aventures en Chartreuse » met aussi en avant les sublimes paysages de la Chartreuse et sa nature flamboyante. On apprend également que pendant la Seconde Guerre Mondiale, des milliers de juifs sont venus se réfugier en Isère, en zone libre. Mais avec l’arrivée des Allemands en 1943, la situation change dramatiquement. Lors des premières rafles, les habitants s’organisent et aident les juifs pour éviter qu’ils ne se fassent arrêter. Grâce à cette mobilisation, ils ont pu sauver de nombreuses vies. Malgré tout, le bilan de la Shoah en Isère est de plus de 1100 victimes, arrêtées entre l’été 1942 et l’été 1944.