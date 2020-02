En tant que professeur de STEM à la maternelle, maman et grand-parent, je me donne constamment les moyens de suivre les nouvelles façons d’engager ma famille et mes élèves avec les concepts du 21e siècle. Une récente recherche met le codage au premier plan des carrières futures. Alors, comment apprenons-nous et enseignons-nous à nos enfants comment coder, et pourquoi est-ce si important ? Plus important encore, à quel âge commençons-nous à enseigner à nos enfants ?

Voici 5 raisons pour lesquelles le codage est important pour les jeunes esprits

1) Le codage est une autre langue.

La langue apprend aux enfants à communiquer et enseigne la pensée logique. La langue renforce également les compétences verbales et écrites. Les enfants doivent être exposés à différentes langues à un âge précoce. Cela les aide à mieux comprendre le monde qui les entoure. Le codage a un langage qui lui est propre. Chaque lettre de l’alphabet a une formule spéciale de 0 et de 1 qui la représente. Ces 0 et 1 donnent à la technologie qui nous entoure des instructions sur la façon de performer. Quelle meilleure façon pour nos enfants de comprendre pourquoi et comment la technologie qui les entoure fonctionne que d’apprendre à coder et de parler de la technologie qui les entoure.

2) Le codage favorise la créativité.

En expérimentant, les enfants apprennent et renforcent leur cerveau. Même lorsqu’ils font une erreur, ils apprennent. Les enfants peuvent être créatifs et la créativité est encouragée. La créativité fait partie du processus et pas toujours du produit.

3) Le codage aide les enfants ayant des compétences en mathématiques.

Le codage aide les enfants à visualiser des concepts abstraits, leur permet d’appliquer des mathématiques à des situations réelles et rend les mathématiques amusantes et créatives. Le codage est présent dans de nombreux programmes STEM d’aujourd’hui.

4) Le codage améliore la performance académique en écriture.

Les enfants qui apprennent à coder comprennent comment planifier et organiser leurs pensées. Cela peut conduire à de meilleures compétences en écriture qui peuvent être développées à mesure que les compétences en codage se développent avec le temps.

5) Le codage aide les enfants à devenir des résolveurs de problèmes avec confiance.

À mesure qu’ils apprennent à coder et à donner des directives, ils apprennent qu’il n’y a pas qu’une seule façon de faire quelque chose et que même si leur manière n’a pas fonctionné. Ils peuvent améliorer ce qu’ils ont déjà fait sans se soucier d’échouer. Le codage est une littératie de base à l’ère numérique, et il est important que les enfants comprennent et soient capables de travailler et de comprendre la technologie qui les entoure.

Avoir des enfants qui apprennent le codage à un jeune âge les prépare à l’avenir. Le codage aide les enfants avec la communication, la créativité, les mathématiques, l’écriture et la confiance.

… Cela m’amène à la façon dont j’enseigne à mes élèves de maternelle d’enrichissement STEM comment coder avec l’aide de Botley.

Lorsque Botley est arrivé, le groupe était super excité de voir qui était notre nouvel ami que nous allions utiliser dans notre classe. Ils adorent absolument Botley !! Chacun à tour de rôle a mis un code dedans, puis nous avons rassemblé tous les codes. Ensuite, chaque élève a dû mettre 5 codes de son choix. C’était une explosion de voir ces enfants aller travailler sans trop de direction. Maintenant que nous maîtrisons Botley, nous allons explorer tous les autres jeux et pièces avec lesquels il est livré. Je ne sais pas qui est le plus excité, moi ou les enfants !! Tout ce que je peux dire, c’est que ce professeur aime Botley et comment il aide ma classe STEM à apprendre le codage.

Vous pouvez commencer à coder avec vos enfants dès aujourd’hui ! C’est facile, et tout ce dont vous avez besoin, ce sont des articles que vous avez probablement déjà autour de votre maison. Pour commencer à apprendre les bases du codage, vous n’avez même pas besoin d’un ordinateur ! L’une de nos activités de codage débranché les plus populaires consiste à apprendre à coder pour les enfants avec un jeu de cartes ! Il y a bien d’autres méthodes pour débuter le codage pour enfant comme on peut le voir sur Geek Junior

Si vous êtes comme moi, vous avez du mal avec le temps d’écran approprié pour vos enfants. Je sais que j’en suis arrivé au point où une autre vidéo YouTube montrant des enfants ouvrants et examinant des jouets allait m’envoyer par-dessus bord. Nous essayons de rendre notre temps d’écran aussi éducatif que possible. J’ai même appris à mon fils à jouer au piano en utilisant cette application !

Il est grand temps de mettre toutes les cartes en main à nos jeunes enfants, dès 7 ou 8 ans pour leur apprendre à contrôler et maitriser le monde de demain qui sera de plus en plus technologique.

Développer un jeu, une application, quelque chose d’utile. Cela permet aux enfants de s’amuser avec la technologie sans gaspiller du temps devant la console ou autre. Et cela sera grandement bénéfique lorsqu’ils seront plus grand et seront à la recherche d’un métier.

Il y a aura toujours de l’avenir et de la demande dans ce secteur qu’est la création virtuelle par le codage.