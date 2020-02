Louloup et Lili, Graines de patience, aux Éditions Lito

C’est un énorme coup de cœur que nous avons eu pour l’album « Louloup et Lili, Graines de patience » aux Éditions Lito. Racontées avec douceur par Virginie Sanchez, nous retrouvons les nouvelles aventures de ces deux petites frimousses au cœur tendre : le loup Louloup et la souris rikiki Lili. Un récit riche en émotion qui raconte la force de l’amitié, de la famille et de la patience.

« Louloup et Lili, Graines de patience » est une histoire touchante qui montre l’impact positif que nos grands-parents ont sur nous.

Lili, la petite souris, récupère des graines que son grand-père lui a confiées, afin de les planter et de découvrir la beauté qu’elles renferment. Pour ce faire, elle fait appel à son ami, le loup Louloup. Tous les deux attendent patiemment que les graines poussent. Selon Lili, elles mettent bien trop de temps à s’épanouir, puis finissent par apparaître de magnifiques coquelicots d’un rouge intense. Lili est émerveillée face à tant de beauté. Elle apprend la fierté de réaliser des choses elle-même. La patience aussi. Finalement, cela valait le coup d’attendre, se dit-elle.

Nous avons particulièrement aimé les dessins qui sont d’une douceur incroyable. Les deux personnages sont adorables et complémentaires. Une amitié sincère qui réunit deux petits êtres pourtant très différents à la base. Ils sont dessinés avec poésie et raffinement. Quant à la plume de Virginie Sanchez, elle ne manque pas d’authenticité. La narration nous emporte instantanément au sein de cette prairie, si joliment mise en valeur par nos deux héros.

« Louloup et Lili, Graines de patience » n’aura aucun mal à capter l’attention des plus petits. Elle comblera également les parents qui, heureux de raconter une si belle histoire, profiteront d’un moment privilégié avec leurs petits anges. À partir de 3 ans, cet ouvrage est disponible aux Éditions Lito, au prix de 6.90 €.