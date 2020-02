Esther Allier , votre cabinet Hypnose à Strasbourg

L’hypnose fait référence à un état modifié de conscience également appelé « transe », au cours duquel l’individu est entre l’état de veille et de sommeil. La technique est de plus en plus utilisée en développement personnel ou pour atténuer le stress. L’hypnothérapie permet d’apporter des résultats rapides et efficaces en apportant une action rapide sur le subconscient.