Rendez-vous chez Mousse est un roman jeunesse, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Mouche, en octobre 2022. Un ouvrage de Claire Lebourg, qui regroupe quatre chapitres pleins de tendresse, entre amitié, aventures, partage et fêtes de fin d’année.

Mousse n’a quasiment pas dormi de la nuit, il était trop excité par la journée à venir. Il a fini par s’endormir d’épuisement. Aussi, sur le petit matin, il se réveille en sursaut, quelques heures plus tard. Il se désole en regardant son réveil afficher dix heures. Mousse court s’habiller, il enfile de grosses chaussettes et une écharpe. A la cuisine, il verse, dans un thermos, du café et attrape une pelle avant de sortir. Il fait une pause, sur le seuil de sa porte, et observe la mer. Là, quelques flocons viennent fondre sur sa truffe ! Il remonte son écharpe jusqu’aux oreilles, pour marcher en direction d’une petite forêt de résineux.

Une nouvelle aventure pour Mousse, qui se divise en quatre chapitres, plus ou moins longs. Le personnage attachant prépare les fêtes de fin d’année, et allant dans les bois, pour aller chercher un beau sapin. Les préparatifs, tout seul, sont épuisants. Mais bientôt, sa sœur, l’invite a passé les fêtes en famille, en ville… De nouvelles découvertes, pour le petit héros ! Le récit est simple, plutôt doux, décryptant tout et immergeant facilement les jeunes lecteurs dans cet univers plein de tendresse. Une ambiance s’installe, pour les fêtes de fin d’année, avec la préparation, les rencontres, le partage, la famille, les cadeaux… Le roman est accompagné d’illustrations douces, présentant des animaux rayés, originaux et amusants.

