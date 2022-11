Une nouvelle édition de Matière à rire. L’intégrale de Raymond Devos est paru chez Plon, le 27 octobre. Maître inoubliable du rire, du ” flagrant délire ” et de la poésie, voici l’intégralité des sketches de Raymond Devos en un seul volume.

LE LIVRE

Ce livre, préfacé par François Morel contient 165 chefs-d’œuvre d’absurde, de poésie et de rire. L’intégralité des textes écrits et joués, pendant près de 35 ans, par cet incomparable et merveilleux joueur de mots.

AVIS

Quel plaisir de retrouver certains sketchs (Caen, Je zappe, Mon chien, c’est quelqu’un…) En lisant les textes, on s’imagine aisément l’artiste en train de les jouer sur scène. Nous sommes tous habitués à écouter des sketchs. Mais ici, c’est la lecture qui permet de remarquer l’incroyable travail d’écriture de Raymond Devos, sa finesse d’esprit. Matière à rire. L’intégrale sera un cadeau très apprécié des amateurs de bons mots.