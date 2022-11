C.D Darlington au salon du livre de Boulogne-Billancourt

C.D Darlington, une auteure reconnue grâce à sa quadrilogie des enquêtes de « Justan Lockholmes », sera en dédicace au salon du livre de Boulogne du 2 au 4 décembre 2022. L’occasion pour elle de présenter sa saga dont le premier tome “Le mystère de la Logia”.

Justan Lockholmes, T1 : Le mystère de la Logia

Un premier tome par C.D Darlington

Justan Lockholmes, le détective le plus renommé du pays, est appelé à enquêter sur une affaire de vol de bijoux. Jusque-là, tout pourrait être normal pour notre détective. Mais sur les murs de la maison où a été commis le vol, un nom est écrit en lettres de sang : celui d’Elizabeth Smith. Et ce nom-là, Justan le connaît bien puisqu’il s’agit de celui d’une femme qui a disparu trois ans plus tôt. Le détective avait enquêté sur sa disparition et avait conclu à un suicide. Alors pourquoi ce nom réapparaît maintenant ? Il va vite comprendre que cette affaire n’est pas qu’une simple affaire de vol de bijoux !

Une enquête bien menée

Ce premier tome de la série, nous entraîne dans une enquête passionnante ! L’enquête est superbement bien menée. De fil en aiguille, de découvertes en nouvelles interrogations, l’histoire devient de plus en plus prenante et sombre aussi. Et pourtant, qu’est-ce qu’on peut rire ! L’auteure possède un style d’écriture détonnant, à l’humour grinçant. L’ego surdimensionné du détective et sa misogynie y sont pour beaucoup, mais il y a également l’assistant qu’on lui impose, Yvan Beaufort Tabloïde, à l’intelligence très relative et au vocabulaire très approximatif, qui amuse par son incompétence. Et pourtant, il va être d’une grande utilité pour Justan Lockholmes. D’autres personnages gravitent autour d’eux : la secrétaire du commissariat du nom de Miss Miniponey qui est prise pour cible, et la mystérieuse Messalia qui est persuadée que l’affaire d’Elizabeth Smith est liée à la mort de sa cousine.

Une auteure passionnée par la culture Anglo-saxonne

Cette enquête de Justan Lockholmes est une merveille ! On est embarqué immédiatement dans Londres et les nombreuses références littéraires que l’auteur a disséminées au fil des pages. L’auteure C.D. Darlington est passionnée par l’Angleterre et les romans gothiques anglais, et ça se voit ! C’est un régal de bout en bout.

Une fois notre lecture entamée, difficile de s’arrêter tellement on est pris dedans. Le décor est très riche et révèle quelques scènes qui marquent comme la course poursuite de calèches dans les ruelles bondées de Londres. Le lecture est très fluide et on se réjouit de l’interaction entre les différents personnages, et de l’avancement de l’enquête. On regrettera juste le fait qu’on se pose encore quelques questions à la fin de ce premier tome et qu’il faille lire la suite pour obtenir ces réponses…

L’enquête est assez addictive, on dévore les pages et les chapitres. Et les différents petits éléments particuliers que l’on peut découvrir lors de notre lecture (courriers, articles de journaux…) donnent beaucoup de poids à cette enquête. Superbe !

Auteur : C.D. Darlington – Editeur : Beta Publisher – Date de parution : 04/11/2020 – ISBN : 2490163485 – Nombre de pages : 244 – 13€ Broché / 3,99€ E-book

L’évènement

Salon du livre de Boulogne 2022

Date : 2 (16h-21h), 3(14h-19h), 4(14h-19h) décembre 2022

Lieux : Hôtel de Ville de Boulogne Billancourt (26 Av. André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt) & Espace Landowski (28 Av. André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt)

Ressources :

-Site de la maison d’édition Beta Publisher : https://www.betapublisher.com/