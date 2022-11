The Ice Guy & The Cool Girl – Tome 3

The Ice Guy & The Cool Girl est un manga de Miyuki Tonogaya, qui se poursuit avec ce troisième tome, paru aux éditions Mangetsu, paru en novembre 2022. Un nouveau tome plein de tendresse, d’attention, de sentiments et d’humour, pour cette comédie romantique à souhait.

Le collègue de Fuyutsuki, Himuro, est le descendant de la femme des neiges. Ils se retrouvent dans la rue. Fuyutsuki constate que son collègue souffle dans ses mains, il a froid aux mains. Elle le salue, il lui répond. Elle demande s’il n’a pas de gants. Il répond qu’il n’en a pas et qu’il caille un peu. Fuyutsuki pense que l’on peut être de la famille de la femme des neiges et malgré tout avoir froid aux doigts… Himuro demande en retour si elle n’a pas froid aux mains. La jeune femme répond que ses mains sont toujours super chaudes. Puis, elle continue en expliquant qu’on dit souvent que les gens qui ont les mains froides ont le cœur chaud. Du coup, elle pense qu’elle doit inspirer tout l’inverse. Himuro est surpris et rétorque que c’est impossible, car elle est la gentillesse incarnée ! Puis affirme que cela n’est qu’une vulgaire superstition.

Le manga est composé de plusieurs chapitres qui se lisent facilement et rapidement. Deux chapitres spéciaux viennent s’immiscer dans l’ouvrage, offrant quelques bonus adorables et délectables, très plaisants à découvrir. La romance et le flirt se poursuivent dans ce troisième tome, entre Himuro et Fuyutsuki. Lui est le descendant de la femme des neiges et réagit étrangement face à certaines choses et elle est d’une grande tendresse et délicatesse. Tous les deux timides et gênés, parfois, cela implique des situations plutôt amusantes, troublantes et fantastiques à la fois. Ils se rapprochent, se découvrent de plus en plus, se dévoilant ainsi un peu plus, également aux lecteurs. D’autres personnages, autour d’eux, sont également à découvrir. Le dessin est toujours aussi dynamique et doux à la fois, avec des personnages expressifs et beaux.

The Ice Guy & The Cool Girl est une série romanesque mignonne, qui se poursuit avec ce troisième tome, des éditions Mangetsu. Un bel ouvrage qui se lit facilement, et qui fait sourire, de par les situations cocasses, romantiques, douces et chaleureuses, mais aussi froides, de ces deux personnages attachants.

