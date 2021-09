C’est aux éditions Larousse, qu’est paru, en septembre 2021, le guide Réussir le BAC français, spécial BAC 2022. Conforme aux nouvelles épreuves, l’ouvrage présente plus de dix cartes mentales pour mémoriser facilement et des dossiers sur tous les parcours.

Le livre souple est un outil indispensable pour réussir sa 1er Générale et se préparer pour le BAC de français 2022. Un sommaire, bien détaillé, présente les différents thèmes abordés, soit la poésie du XIXème au XXIème siècle, la littérature d’idées du XVIème au XVIIIème siècle, le roman du Moyen Âge au XXIème siècle et le théâtre du XVIIème au XXIème siècle. La présentation est visuelle, avec un graphisme, un organigramme détaillé, présentant la poésie, dans un premier temps. En vers, en vers réguliers, en vers libres ou en prose, tout est expliqué et présenté, pour pouvoir comprendre et assimiler facilement l’objet de l’étude.

Ensuite, c’est les parcours qui sont à retrouver, avec des paragraphes pour présenter les œuvres du programme. Le guide est très complet, avec des dossiers sur tous les parcours, des cartes mentales sur les objets d’étude, un panorama des principaux mouvements littéraires, un résumé des œuvres au programme, des extraits des œuvres emblématiques, un panorama complet des mouvements littéraires incontournables, ainsi qu’un lexique des termes à connaître. Les synthèses sont assez riches et claires, pour découvrir les œuvres, ainsi que leurs parcours associés. Les objets d’études sont présentés avec une présentation visuelle, qui attire et permet de mieux les associer ou les différencier. Les extraits présentés sont pertinents et les fiches d’identité des auteurs très complètes, avec les carrières, les succès… De nombreuses gravures, tableaux et illustrations accompagnent le guide.

Réussir le BAC français – Spécial BAC 2022 est un guide conforme aux nouvelles épreuves, des éditions Larousse, qui propose aux élèves de 1er Générale de se préparer pour le Bac, avec un outil très complet fait de cartes mentales, dossiers, panoramas, résumés, extraits, lexiques…