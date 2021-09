Egoyan Harlow et la légende de Tihuac de Nicolas Reading aux Ed. Wallâda

Les excellentes éditions Wallâda présentent un roman de Héroïc Fantasy : Egoyan Harlow et la légende de Tihuac de Nicolas Reading.

Le pitch :

Egoyan, accompagné de son amie Léna et flanqué du fidèle Allonzo, part à la recherche de Viverne, apparue dans la forêt de Brocéliande. De la Ville Close au Loch Ness, avec pour guide le nain Jervyil, il affronte dans son périple des créatures de légende qui barrent son chemin vers le domaine de Tihuac … où tout commence. Aux sources de son identité, entre rêve et réel se déroule une fabuleuse aventure où clignotent poésie, humour, références littéraires, et qui tient en haleine jusqu’au bout, voire au-delà…

Mon avis de lectrice :

Genre littéraire très en vogue, le Young Adult permet de se laisser transporter dans des univers fantastiques avec des histoires palpitantes, tout en conservant son âme d’enfant. Ce roman : Egoyan Harlow et la légende de Tihuac de Nicolas Reading remplit avec grâce ces deux postulats.

Je me suis laissée prendre dans la lecture de ce récit épique et porteur d’un message d’espoir. Les personnages magiques qui donnent vie à une trame narrative bien construite se débattent dans un monde parfois hostile, parfois agréable. D’étape en étape, la quête des deux principaux protagonistes se déroule avec fluidité dans une énergie créatrice qui révèle un talent certain d’écriture.

Nicolas Reading manie les mots avec prouesse pour créer un univers fantasmagorique où les rebondissements se bousculent, pour la plus grande joie du lecteur. Vous aussi, laissez-vous emporter par le souffle de ce roman Egoyan Harlow et la légende de Tihuac de Nicolas Reading ! Belles lectures