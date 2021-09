Jonna #1, aux éditions 404 Comics

Jonna #1 est le premier tome de la nouvelle série des éditions 404 Comics, paru en septembre 2021. Un ouvrage de Chris et Laura Samnee, pour toute la famille, qui présente un monde post apocalyptique, peuplé de monstres et de dangers, où une adolescente recherche sa petite sœur disparue…

Tout semble calme, dans un petit village, en hauteur, au cœur d’une forêt dense. Dans la forêt, une jeune fille appelle Jonna. Elle crie son nom et demande où elle se trouve. Malheureusement, elle n’a aucun retour. Un peu plus loin, une jeune fille, plus jeune, court et saute partout ! Enfin, elle s’arrête et semble admirer le paysage. Mais un énorme bruit vient stopper ce calme, et la forêt paisible. L’adolescente s’inquiète, elle court espérant que Jonna ne s’est pas encore fourrée dans le pétrin. Dans son côté, Jonna semble émerveillée par ce qu’elle voit. Du haut des branches des arbres, elle admire une énorme créature rouge. Le monstre a l’air terrible, mais cela n’arrête pas la jeune fille qui continue de sauter de branche en branche, pour tenter de s’en approcher. Elle fait alors un énorme bond, avant de sauter, le poing levé, vers la créature terrifiante.

Un an plus tard, on découvre Rainbow, la jeune adolescente, à la recherche de sa petite sœur. Ainsi, le récit, surtout fait de planches sans trop de dialogues, invite à plonger dans un monde chaotique, peuplé de créatures énormes et terribles, qui tuent et saccagent tout sur leurs passages. L’humanité disparaît petit à petit, et chacun a une histoire tragique à raconter. Mais dans ce monde sauvage, Rainbow ne perd pas espoir, et réussit à retrouver sa jeune sœur, imperturbable. Jonna est une jeune fille à part, singulière, qui ne semble pas toucher par tout ce qui se trame ici-bas. La bande dessinée se lit facilement, rapidement, elle est autant pour les adultes que pour les enfants, offrant un univers curieux et incroyable, ainsi que deux héroïnes touchantes et attachantes, qui ont encore bien des choses à révéler. Le dessin est puissant, énergique, plaisant, suffisant, pour beaucoup de planches, qui suffisent d’elles-mêmes pour entrainer les lecteurs dans une aventure incroyable.

Jonna #1 est le premier tome d’une nouvelle série des éditions 404 Comics, qui présente un univers singulier, peuplé de monstres, un récit post apocalyptique, dans lequel une adolescente part à la recherche de sa petite sœur disparue, dans un monde hostile.