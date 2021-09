Faites de la Fraternité au Théâtre Toursky à Marseille

Chaque année, dans le cadre magique du Théâtre Toursky à Marseille, la “Faites de la Fraternité” annonce le lancement de la saison dans le pur esprit de ce lieu unique en son genre. Un week-end de culture, d’humanité, de réflexion et de divertissement du 24 au 26 septembre 2021 a rassemblé un public fidèle et nombreux malgré les restrictions et la morosine ambiante.

Présenté comme “Trois jours au rythme de l’amitié, de la fraternité et de l’échange entre les cultures”, l’évènement “Faites de la Fraternité” s’est déroulé autour de rencontres-débats, conférences, un café littéraire, de la danse, des chansons, des spectacles et des projections. Plusieurs temps forts ont ponctué ces trois jours de fête : le spectacle La Mémoire et la mer, une conférence avec le philosophe Abdenour Bidar, le seul-en-scène de Saïdou Abatcha et une projection-conférence avec François Ruffin.

Les temps forts :

L’oratorio poétique La Mémoire et la mer avec Richard Martin et l’Orchestre symphonique de Toulon dirigé par Vincent Beer-Demander. En ouverture de la Faites de la Fraternité, ce spectacle exceptionnel porté par le charismatique Directeur du Toursky allie poésie et musique. “Léo Ferré est ancré au cœur et à l’âme de Richard Martin, deux frères inséparables en éternité. Précieux. Envoûtant”.

Cocktail d’humour et de contes avec Saïdou Abatcha : Conteur à la voix unique, Saïdou sait installer une connivence immédiate avec le public. Se servant de son corps comme d’un véritable outil de mise en scène, il nous happe dans un univers fait de sagesse, de philosophie, de franche rigolade et de spiritualité. Ses histoires sont intemporelles et remplies de métaphores qui nous élèvent pour peu qu’on prête l’oreille à leurs symboles cachés. On peut voir le spectacle comme une suite de blagues où les animaux et les hommes parlent le même langage. Mais si on passe au-delà de cette apparence malicieuse et pleine de bienveillance, on touche à l’universalité de la condition humaine, consciente de sa finitude et de l’urgence de vivre l’instant présent. Un spectacle dont on sort grandi et heureux.

Projection en avant-première du film « Debout les femmes ! » de François Ruffin & Gilles Perret. À la rencontre de ces femmes des métiers du soin et du lien, qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées.

Les prochains rendez-vous du Toursky :