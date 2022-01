Petit boulot pour vieux clown au Toursky de Marseille

S’il est un lieu culturel à Marseille qui propose de vrais spectacles de qualité, c’est bien le Théâtre Toursky de Richard Martin ! Impossible d’être déçu ou de rester sur sa faim lorsqu’on franchit le seuil de ce magnifique lieu, accueillant, chaleureux, dynamique, où souffle un vent de génie qui réchauffe le coeur et l’âme.

J’ai eu la grande chance d’assister à la dernière création du Théâtre Toursky en coproduction avec le

Théâtre du Balcon Avignon et A360 Production. une pièce poignante intitulée Petit boulot pour vieux clown. La pièce est écrite par Matei Visniec, mise en scène par la talentueuse Virginie Lemoine, et servie par trois immenses acteurs : Pierre Forest, Serge Barbuscia, et Richard Martin.

L’argument de la pièce :

Trois vieux clowns sur le déclin se présentent à la porte d’un bureau dont on ne saura jamais rien, pour répondre à une petite annonce dont on ne saura pas davantage, si ce n’est que l’on y recherche justement un vieux clown. Jadis, ils ont travaillé ensemble chez Humberto. La joie des retrouvailles fait bientôt place à la dispute car l’offre ne concerne qu’un seul poste. Peu à peu, les trois vieux copains deviennent trois gladiateurs tragiques des temps modernes qui luttent pour survivre tout en se faisant l’illusion qu’ils ont été appelés pour sauver ce qui reste encore du « grand art du cirque ».

Matei Visniec est l’un des auteurs les plus joués au Festival Off d’Avignon et aussi l’auteur dramatique le plus joué en Roumanie depuis la chute du communisme.

Virginie Lemoine s’empare de ce texte et explore l’âme humaine dans ce qu’elle recèle de plus étonnant, de plus généreux, de plus mesquin ou de plus noir.

Mon avis de spectatrice :

J’ai été émerveillée par l’univers de cette pièce ! Le décor et les costumes retranscrivent vraiment cette impression de vieilleries, de choses rapiécées, de temps qui passe inexorablement sur les objets et les gens pour les transformer. Le propos de la pièce trouve toute sa dimension dans cet amas de vielles valises qui servent tour à tour de chaise, de marchepied ou de coussin pour s’y agenouiller. Le temps est une constante dans les dialogues avec ces trois vieux clowns qui cherchent en permanence à connaitre l’heure.

Parlons des personnages, trois artistes, trois personnalités différentes, trois jeux d’acteurs époustouflants. Il y a le clown qui est resté bloqué dans l’enfance, hypersensible, qui pleure pour un oui ou pour un non. Il y a le clown aigri, méchant, avec les pieds sur terre, qui joue de subterfuges pour se débarrasser de ses concurrents. Puis il y a le clown poète, à l’ambition avortée, qui s’amuse aux dépens de ses deux confrères. Tour à tour ils s’embrassent et se disputent, vont jusqu’à se battre…

Pierre Forest, Serge Barbuscia, et Richard Martin. cachés derrière leur maquillage burlesque. Mais sous le masque, ils nous révèlent leur vulnérabilité avec un talent solaire qui vous prend aux tripes. Avec brio, ils servent des dialogues aiguisés comme des lames de rasoir, parfois pathétiques, souvent drôles mais toujours justes. Ils nous emmènent dans au pays de l’Absurdie, où le lâcher-prise est la capitale. Il ne faut pas chercher à analyser ou à comprendre, juste se laisser porter par le talent de l’auteur, des acteurs et de la metteur en scène. Un véritable travail d’équipe qui a réussi à construire une magnifique maison qui tient debout, aux fondations solides. Quelles performances exceptionnelles nous ont offert ces trois acteurs magnifiques :cachés derrière leur maquillage burlesque. Mais sous le masque, ils nous révèlent leur vulnérabilité avec un talent solaire qui vous prend aux tripes. Avec brio, ils servent des dialogues aiguisés comme des lames de rasoir, parfois pathétiques, souvent drôles mais toujours justes. Ils nous emmènent dans au pays de l’Absurdie, où le lâcher-prise est la capitale. Il ne faut pas chercher à analyser ou à comprendre, juste se laisser porter par le talent de l’auteur, des acteurs et de la metteur en scène. Un véritable travail d’équipe qui a réussi à construire une magnifique maison qui tient debout, aux fondations solides.

Petit boulot pour vieux clown est un spectacle à ne pas rater, une véritable performance qui vous emportera loin de la morosine ambiante. Allez au théâtre, amusez vous, célébrez le travail des artistes qui se démènent pour mettre du merveilleux dans nos vies. Réservez dès maintenant, le spectacle se joue jusqu’à la fin du mois au Théâtre Toursky.

Théâtre Toursky 16 Passage Léo Ferré, 13003 Marseille Infos & réservations : www.billetterie.toursky.fr billetterie@toursky.fr / 04 91 02 58 35

Du 7 au 29 janvier 2022 à 21h dans la salle Léo Ferré, les mercredis 19h Relâche les dimanches, lundis et jeudis.