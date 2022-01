Télétravail – nouveau mode d’emploi est une bande dessinée pleine d’humour, des éditions Vents d’ouest, paru en décembre 2021. Un ouvrage de Jacky Goupil et Marmou, qui présente un mode d’emploi humoristique, qui s’amuse de certaines situations…

Le télétravail est vu, dans un premier temps, à travers les âges, ainsi l’on découvre un homo sapiens surchargé de travail. Il en a tellement que les pierres, les dossiers, sur lesquels il doit bosser, sont en train de s’écraser, de l’ensevelir. Au temps moyenâgeux, le roi Charlemagne transmettait ses décisions et instructions de travail avec des parchemins ! Aux temps des rois, le bourreau envoyait un pigeon voyageur pour solliciter des têtes à couper… Aux temps des grandes guerres, les hommes et les femmes écoutaient la radio pour savoir ce qu’ils devaient accomplir comme besognes. Aux temps d’il n’y a pas si longtemps, c’est par courrier que l’on pouvait recevoir les instructions pour travailler, ou se faire licencier… Aux temps de la fin du dernier siècle, c’est par minitel que l’on pouvait télétravailler, ou presque ! En effet, il arrivait qu’une certaine Ulla demande des choses coquines…

Le télétravail est un phénomène qui se diffuse de plus en plus, à cause de la pandémie. Mais le télétravail est ici mis en confrontation avec certaines scènes improbables, ce moquant ainsi de ce phénomène, qui ne peut pas toujours s’adapter. Il y a, en effet, du bien et du mal à ne plus côtoyer ses patrons ou collègues, à travailler en famille, à ne plus voir les clients, à ne plus prendre le métro… Pour ou contre le télétravail, la bande dessinée est pleine de rebondissements et d’humour, avec les joies et les peines du travail à la maison, à travers des situations cocasses, absurdes. Il y a aussi les réunions, les appareils électroniques, l’absence des collègues, la présence des enfants… Les gags s’enchaînent, pour un ensemble amusant, mais pas forcément toujours drôle, se moquant et caricaturant les personnages ou scènes. Le dessin est moderne, fin, fluide et dynamique, très plaisant.

Télétravail – Nouveau mode d’emploi est un album, des éditions Vents d’ouest, qui vient se moquer du travail à la maison. Un ouvrage qui caricature les situations et les personnages, offrant un moment de lecture amusant dans l’ensemble, sans vraiment d’originalité.