Je veux aider : une plateforme pour le bénévolat

Changer le monde, cela peut paraître un poil utopique et pourtant, de multiples façons d’aider notre monde sont proposées depuis bien longtemps à celui ou celle qui veut faire sa part pour contribuer à une société meilleure. Le bénévolat a toujours été un moyen d’aider à son échelle et près de chez soi, que ce soit à proximité de là où on habite ou désormais même à distance depuis chez vous. Le bénévolat permet la rencontre, c’est une expérience de vie qui permet de se sentir utile au sein de notre société et de faire partie du changement en tant qu’être humain.

Pour vous faciliter la recherche d’une mission qui vous correspond, une plateforme a été créée : Je veux aider

Ce qui est très pratique avec cette plateforme c’est qu’elle répertorie toutes les missions de bénévolat près de chez vous et en fonction de vos intérêts : éducation, santé, protection de la nature, solidarité et insertion, sport, art et culture et bien d’autres encore.

Exemples de missions de bénévolat :

Rendre visite à des personnes âgées

Animer des ateliers de sensibilisation

Traduction d’une langue vers une autre

Participer à la gestion de projets culturels

Participation à un festival

N’oubliez pas également qu’il existe désormais du télé bénévolat afin que vous puissiez aider de chez vous, comme par exemple :

Lutter contre le cancer en répondant à des questionnaires

Témoigner de son métier et de son parcours

Accompagner un jeune 2h par semaine en ligne

Téléphoner à une personne âgée isolée

Le bénévolat : une opportunité d’aider et de s’aider également !

Ayant eu quelques expériences de bénévolat, je vous encourage vivement à tenter différentes formes et pour différentes causes : En effet, n’ayez pas honte ou peur de changer de bénévolat si cela ne vous plaît pas, le but est de trouver une cause qui vous parle et tient à coeur, ainsi qu’une mission qui vous correspond et qui vous permet de donner le meilleur de vous. Le but n’est pas d’ajouter à votre vie une expérience insatisfaisante. En trouvant le bénévolat qui vous correspond vous aurez davantage d’impact et vous serez plus épanouie afin de mieux aider autour de vous. C’est du gagnant-gagnant !

Voici 2 bonnes raisons de vous lancer dans le bénévolat :