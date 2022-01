L’importance de la visualisation de données

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises sont confrontées à une crise du « big data ». Le problème est que les organisations collectent des ensembles de données si volumineux qu’ils ne peuvent pas être traités par des moyens traditionnels tels que des feuilles de calcul et des tableaux.

Forrester rapporte qu’entre 60 % et 73 % de toutes les données au sein d’une entreprise ne sont pas utilisées en raison d’un manque de ressources appropriées requises pour traduire les données en informations compréhensibles. Mais cela ne signifie pas que les données ne sont pas utiles.

C’est là que la visualisation des données fait toute la différence. La visualisation des données permet aux organisations de prendre ces grands ensembles de données et de les présenter visuellement d’une manière facile à digérer. Avec soixante-cinq pour cent de la population étant des apprenants visuels, s’assurant que les décideurs peuvent bien comprendre ce que les données essaient de leur communiquer, investir dans la visualisation des données est une évidence. Cet article est un aperçu rapide qui présente ce qu’est la visualisation des données, et pourquoi c’est si importante dans la prise des décisions.

Qu’est-ce que la visualisation de données ?



La visualisation des données est le processus qui consiste à transformer des données brutes en représentations visuelles. Généralement, ces visualisations se présentent sous la forme de diagrammes et de graphiques. L’objectif de la visualisation des données est de rendre les données plus faciles et plus rapides à comprendre, même pour les personnes qui ne sont pas formées à l’analyse ou qui sont généralement douées pour les chiffres.

Nos esprits trouvent plus facile d’interpréter les données et les nombres lorsqu’ils sont traduits en cartes et graphiques. En utilisant les bonnes représentations graphiques, nous pouvons détecter des informations telles que des tendances et des modèles.

Vous n’avez pas besoin d’être un scientifique des données pour créer, utiliser et comprendre des visualisations d’informations.

Il existe de nombreux types d’outils et solutions de visualisation de données qui peuvent vous aider à traiter de grandes quantités de données dans des formats pertinents. Parmi les meilleures solutions on trouve FutureOn qui est un fournisseur autonome d’ingénierie visuelle de pointe pour les clients énergétiques du monde entier.

Quels sont les avantages de la visualisation des données ?

Aujourd’hui, avec la disponibilité de la technologie et des outils, les entreprises peuvent tirer parti des données pour créer des stratégies plus intelligentes pour l’avenir.

La visualisation des données affecte positivement le processus de prise de décision d’une organisation avec des représentations visuelles interactives des données. Les entreprises peuvent désormais reconnaître les modèles plus rapidement car elles peuvent interpréter les données sous forme graphique.

Voici quelques façons plus spécifiques dont la visualisation des données peut profiter à une organisation :

Corrélations dans les relations : Sans visualisation des données, il est difficile d’identifier les corrélations entre la relation des variables indépendantes. En donnant un sens à ces variables indépendantes, nous pouvons prendre de meilleures décisions commerciales.

Tendances au fil du temps : Bien que cela semble être une utilisation évidente de la visualisation des données, il s’agit également de l’une des applications les plus précieuses. Il est impossible de faire des prédictions sans avoir les informations nécessaires du passé et du présent. Les tendances au fil du temps nous indiquent où nous étions et où nous pouvons potentiellement aller.

Fréquence : La fréquence est étroitement liée aux tendances au fil du temps. En examinant le taux ou la fréquence à laquelle les clients achètent et quand ils achètent, nous avons une meilleure idée de la façon dont les nouveaux clients potentiels pourraient agir et réagir aux différentes stratégies de marketing et d’acquisition de clients.

Examen du marché : la visualisation des données utilise les informations de différents marchés pour vous donner un aperçu des publics sur lesquels concentrer votre attention et de ceux à éviter. Nous obtenons une image plus claire des opportunités au sein de ces marchés en affichant ces données sur divers tableaux et graphiques.

Risque et récompense : examiner les mesures de valeur et de risque nécessite une expertise car, sans visualisation des données, nous devons interpréter des feuilles de calcul et des chiffres complexes. Une fois les informations visualisées, nous pouvons alors identifier les zones qui peuvent ou non nécessiter une action.

Réagir au marché : la capacité d’obtenir des informations rapidement et facilement avec des données affichées clairement sur un tableau de bord fonctionnel permet aux entreprises d’agir et de répondre rapidement aux conclusions et d’éviter de commettre des erreurs.