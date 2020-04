Révélations sur 50 ans d’humour, de René-Marc Guedj, fondateur de l’EHAS (École de l’Humour et des Arts Scéniques), est paru en novembre 2019 aux Éditions du Net. Un livre incontournable pour découvrir et redécouvrir les humoristes de ces 50 dernières années !

C’est Coluche, lors de son premier passage à la Télévision, qui a semble t-il amené René-Marc Guedj à faire de l’humour sa passion. Avant Coluche, bien sûr, des humoristes renommés ont su faire rire les francophones. Et il ne manque pas de nous les présenter : Fernand Raynaud, Pierre Dac, Raymond Devos, Alex Métayer ou encore Sylvie Joly. Tous ont marqué son enfance.

Ce sont ces bêtes de scène qui lui ont sans aucun doute transmis cet humour incisif, ce naturel et cette indépendance ; Toutes ces qualités qui lui ont permis de marquer le monde de l’humour tout au long de sa carrière.

Dans Révélations sur 50 ans d’humour, René-Marc Guedj nous conte son parcours et sa passion, se livre sur ses rencontres, ses amitiés…

L’auteur fait un tour d’horizon des humoristes qu’il a croisés de près ou de loin. Il nous raconte la naissance de ces talents qu’il a pu observer, constater et parfois même soutenir : Pierre Palmade, Chantal Ladesou, Anne Roumanoff, mais aussi Elie Kakou, Jean-Marie Bigard, Dany Boon…

Au fil des pages, on découvre ou redécouvre donc, grâce au parcours professionnel hors du commun de René-Marc Guedj, ces artistes connus (ou non) et reconnus pour leurs talents. Et les nombreux QR codes présents dans cet ouvrage nous permettent de plonger dans des sketchs mythiques : un régal !

Il nous offre également un panel intéressant de ces nouveaux talents qui feront l’humour de demain (Jefferey Jordan, Max Bird, Shirley Souagnon, Roman Frayssinet, Monsieur Fraize, Elodie Poux ou encore Antonia de Rendinger…).

Ce livre a finalement le mérite de mettre en lumière ces humoristes non médiatisés, ainsi que ces nouveaux visages, ces talents qui ne finissent pas de monter, de grandir et qui savent déjà si bien nous faire rire aux éclats. Bref, une belle lecture !

