Les porte-clés et leur utilité

De nos jours, avoir des clés, c’est primordial. Que cela soit pour démarrer une voiture, fermer la maison ou encore ouvrir votre bureau. Ceci dit, le souci étant que comme la clé est généralement petite et fine, vous risquez de la perdre à tout moment. Si vous portez un grand sac par exemple et que vous disposez de beaucoup d’affaires, vous aurez du mal à la retrouver. Pour vous aider, nous vous invitons à vous acquérir d’un porte-clés. Petit, voyant et surtout très pratique, le porte-clés vous fait gagner beaucoup de temps, car vous n’aurez qu’à jeter un coup d’œil dans votre sac pour l’apercevoir. Une minorité de personnes se demandent quelle est l’utilité de ce dernier. En fait, comme son nom l’indique, un porte-clés est à l’origine un petit cercle fait à partir d’un métal permettant de coincer les clés et d’en faire un trousseau. En plus de son utilité, ce dernier apporte une petite touche esthétique en révélant votre goût pour les couleurs ou encore pour les dessins-animés que vous aimez ou même la marque de votre voiture. Le porte-clés existe sous plusieurs formes, tailles et couleurs et sont mis en vente sur plusieurs plateformes physiques et en ligne. Voici donc les informations nécessaires concernant le porte-clés et le porte-clés mural et où vous pouvez vous les procurer.

Ce que vous devez savoir sur les porte-clés

On tend souvent à parler du porte clé, mais on n’en connaît pas grand-chose dessus. Il est donc bon à savoir que le porte-clés est un accessoire servant à mettre en faisceau de multiples clés de différentes formes et tailles. Au départ, il s’agissait tout simplement d’un anneau sans fil. De nos jours, des modifications ont été apportées à ce dernier pour plusieurs raisons. On lui ajoute une boucle d’attache sous forme de fermoir comme la grenouillère par exemple ou le mousqueton pour, ensuite, y attacher une chaîne en maille de quelques millimètres au bout de laquelle on attache un objet. Dans la majeure partie des cas, on retrouve une étiquette à mettre sur clés afin de savoir de laquelle il s’agit. Dans d’autres cas, on retrouve des petites figurines d’animés dont on est fan, un souvenir ou encore un support publicitaire. Notez que les porte-clés sont différents et leur fabrication se fait un peu partout dans le monde. Par conséquent, vous pouvez en acheter en ligne par exemple, ou encore dans des boutiques spécialisée. Dans le cas où votre budget ne vous permet pas de faire des folies, sachez que vous pourrez en trouver à des prix très réduits en librairie.

Les différents types de porte-clés

Ayant une petite idée autour des porte-clés, vous devez également savoir qu’il n’y pas que les porte-clés que l’on prend avec nous et que l’on attache à la ceinture. Vous trouverez également sur le marché un porte clé mural. Comme son nom l’indique, le porte-clés mural vous permet d’accrocher vos clés au mur et éviter de les perdre. Ce qui est avantageux, c’est que vous avez un grand choix disponible et que vous pourrez tout à fait les personnaliser. Les porte-clés muraux peuvent être choisis selon la couleur de votre intérieur. Toutefois, essayez d’éviter de prendre la même couleur que votre entrée. Par exemple, si votre salon est de couleur gris foncé, optez pour du blanc ou du vieux rose pour bien agencer les couleurs. Vous pouvez aussi jouer sur la forme du porte-clés, il peut être grand, épais, petit, moyen, etc. Si vous comptez en mettre dans la chambre de votre enfant, tentez de cerner ce qu’il aime pour en faire une jolie décoration. Si, à titre d’exemple, ce dernier aime la musique, optez pour un porte-clés mural sous forme de mélodies. Ainsi, vous lui apprendrez par la même occasion à ranger ses clés et ne pas les oublier en sortant. Votre enfant aura l’habitude, dans ce cas, d’avoir des clés et d’avoir le reflexe de toujours les mettre au le même endroit.

Design, esthétique et surtout, pratique !

Le porte-clés mural reste une option, car bien qu’il soit utile à la maison, vous aurez aussi besoin d’un porte-clés pour ne pas égarer vos clés dehors. Si vous avez un style plutôt girly, nous vous conseillons d’opter pour le porte clé pompon. Majoritairement destiné aux filles et femmes, le porte-clés pompon est le plus traditionnel des porte-clés, mais le plus utile aussi, pourquoi ? Le pompon est grand et existe en plusieurs couleurs. Lorsque vous le mettez dans votre sac, il vous suffira par la suite d’y plonger votre main et en le cherchant vous serez effleurée par la douceur du pompon. Par conséquent, vous n’aurez plus qu’à le tirer pour avoir vos clés.

Pourquoi avoir un porte-clés ?

Hormis le fait d’avoir un porte-clés pour l’esthétique et pour éviter de perdre vos clés, le porte-clés est une grande industrie. De Plus en plus de marques se lancent dans la production de ce dernier, car il est fortement demandé. En effet, le porte-clés se vend rapidement et facilement. Lorsque vous partez en vacances dans une terre inconnue et que vous souhaitez en garder un souvenir, la première chose qui vient à l’esprit est le porte-clés évidemment ! C’est un accessoire qui n’est pas très cher, utile et très agréable à voir. Lorsque vous verrez vos amis pour prendre un café, ils vous poseront sûrement des questions sur sa provenance. C’est là que vous pourrez alors commencer à raconter votre voyage.

Si vous avez plusieurs maisons ou plusieurs appartement, pensez à prendre des porte-clés différents. Ainsi, vous pourrez les séparer et les retrouver facilement à travers les étiquettes du porte-clés en plastique. Ce dernier est un bout de plastique contenant du papier glissé à l’intérieur. Ayant une face transparente, vous pourrez alors sortir la petit feuille, y écrire et la remettre pour voir si c’est la clé de l’appartement A ou B.

Pour conclure, le porte-clés est certainement un accessoire auquel plusieurs personnes ne prêtent pas attention, mais il est tout aussi utile que les autres gadgets que l’on connaît, notamment le coupe-ongle, la lime à ongles ou encore le couteau suisse. Soyez pragmatique et ordonné, ayez toujours un porte-clés dans votre poche.