Saison 2020 : Que la pêche commence !

Avec l’arrivée concernant la saison de la pêche voilà de quoi faire des heureux parmi nos pêcheurs! Entre salmonidés, cyprinidés et carnassiers l’ouverture de la pêche comblera les plus férus de cette activité.

Ouverture de la pêche pour les poissons de la première catégorie, soit les espèces de salmonidés:

Ouverture de la pêche à la truite le 14 mars 2020

Ouverture de la pêche pour les poissons de la deuxième catégorie, soit les espèces de cyprinidés et de carnassiers:

Ouverture de la pêche au brochet le 25 avril 2020

Ouverture de la pêche au sandre le 25 avril 2020

Ouverture de la pêche black-bass autre nom de l’achigan à grande bouche le 25 avril 2020

SMGPF, un syndicat engagé pour la protection du milieu piscicole

Organisation syndicale professionnelle indépendante des moniteurs guides de pêche français, le SMGPF (Syndicat des Moniteurs Guides de Pêche Français) est composé de spécialistes avérés de la pêche ou d’éducateurs sportifs diplômé qui sont formés pour veiller à l’enseignement et au bon encadrement de la pêche.

Une activité des plus apaisantes

Quoi de plus profitable qu’une bonne partie de pêche entre amis ou en famille pour oublier la routine et se ressourcer loin des tracas de la vie en profitant d’un instant au calme tout en se rapprochant de la nature.Pratiquer une activité telle que la pêche ne peut être que bénéfique et si en plus de vous détendre et de passer un bon moment vous faites appel à un moniteur guide professionnel pour partir dans cette belle aventure tout en respectant la nature vous passerez du stade de pêcheur à celui de bon pêcheur qui prends soin de son écosystème.