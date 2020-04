Besoin d’un garde meuble pour le rangement ou le déménagement ?

Vous avez des projets de rénovation ou de réaménagement à faire ? Il faudra de ce fait trouver un lieu pour l’entreposage de certaines affaires qui peuvent être encombrantes, mais que ne souhaitez pas vous en séparer. Toutefois, le grenier, le garage ou les placards ne pourront pas souvent avoir la capacité de contenir ces choses pour diverses raisons : sécurité, espacement, ou l’état des lieux. C’est pourquoi, nombreux sont actuellement ceux qui préfèrent utiliser les garde meubles indépendants.

Les avantages des garde meubles

La plupart des gardes meubles sont gérées par des entreprises professionnelles permettant au propriétaire de profiter de plusieurs avantages. En termes de sécurité, ces endroits sont très stricts, l’accession à un box est uniquement réservée à son locataire et divers dispositifs sont imposés afin de maintenir la surveillance grâce à des codes d’accès personnels ainsi que des caméras. Pour ce qui est du volume des biens à stocker, il existe généralement des locaux de stockage de différentes tailles. Selon les besoins du client, il est parfois même possible de monter un box personnalisé. D’ailleurs, la température et le niveau de l’humidité de chaque box sont bien régulés pour éviter la détérioration de leur contenu. Si vous souhaitez avoir plus d’explication, vous pouvez consulter l’annuaire spécialisé dans la location de garde meuble.

Ce qu’il faut savoir avant de louer un garde meuble

La location d’un garde meuble est accessible à tout le monde. Professionnel ou particulier sont entièrement libres de faire appel au service des agences de garde meuble pour le stockage de leur bien. Cependant, comme tous types de contrats de locations comme la location de voiture, de logement ou de terrain, certaines formalités doivent être respectées dont la plus importante est le contrat. En effet, le contrat est obligatoire lorsqu’il s’agit d’une location de garde-meuble afin de préserver les intérêts du locataire et du propriétaire. Durant les périodes de la garde des biens divers problèmes peuvent subvenir tels que la perte ou la destruction des biens, le non-respect du paiement du box ou du délai de la location. Alors, pour éviter les problèmes, plusieurs critères doivent apparaître dans le contrat de location incluant les identités du propriétaire et du locataire, le montant du loyer, l’état du lieu, la liste des affaires à stocker, la durée de la location, les contrats d’assurance, etc.

Il est tout à fait possible d’utiliser un garde meuble lors d’un déménagement

La préparation d’un déménagement demande souvent du temps et il est très difficile de trouver un nouveau logement rapidement. En attendant, certaines personnes choisissent d’habiter un moment chez leurs proches ou de louer de petits logements. Il est alors évident que dans ces genres de cas, seuls les objets les plus nécessaires doivent accompagner leur propriétaire et le reste placé en lieu sûr. Grâce à la flexibilité du bail d’un garde meuble, ce dernier semble exactement convenir à ces situations. En plus, il serait plus facile de payer le loyer d’un simple box de stockage que celui d’un grand appartement.

La solution de garde meuble est une alternative simple et plutôt économique pour le rangement de toutes sortes de biens : meubles, électroménagers et des papiers. Par ailleurs, pour avoir plus de certitude concernant la sécurité de vos affaires, il vaut mieux se fier à des professionnels du métier.