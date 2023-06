Salies de Béarn : un petit bijou de France

Salies-de-Béarn est située dans les Pyrénées-Atlantiques, en Région Nouvelle-Aquitaine à 66 kilomètres de Pau. Salies-de-Béarn est une jolie petite ville médiévale qui est connue pour ses sources d’eau salée. Elle possède un riche patrimoine architectural, avec notamment des maisons à colombages, des ruelles pittoresques et une église datant du XIe siècle.

Un peu d’histoire

Selon la légende, la découverte de la source salée aurait été faite lors d’une chasse au sanglier. Le sanglier blessé se serait réfugié dans un marais bourbeux, et lorsqu’il fut retrouvé, il était couvert de cristaux de sel formés par l’évaporation de l’eau du marais. Cela aurait été à l’origine de la fondation de la ville de Salies-de-Béarn.

Cependant, les origines de la cité remontent bien plus loin, à l’Âge de Bronze (-1 500 avant JC), comme l’ont révélé des fouilles archéologiques. À cette époque, le sel de Salies-de-Béarn était déjà extrait par évaporation de l’eau salée dans des pots en céramique.

Au fil des siècles, l’exploitation du sel est devenue une véritable richesse pour la ville. En 1587, l’exploitation de la Fontaine salée était attribuée à une corporation appelée les “part-prenants”, qui regroupait des représentants de toutes les familles installées à Salies.

Le sel aujourd’hui

De nos jours, le sel est exploité pour un usage alimentaire en exclusivité pour la salaison du Jambon de Bayonne. Les salines produisent environ 2000 tonnes de sel par an.

L’Indication Géographique Protégée (IGP) « Sel de Salies-de-Béarn » a été enregistrée par la Communauté Européenne le 1er juin 2016.

Cela garantit aux consommateurs la qualité et l’origine du sel de Salies-de-Béarn, dont les règles d’élaboration sont spécifiées dans un cahier des charges homologué par la Communauté Européenne.

L’espace muséographique des Salines permet de découvrir l’histoire de la cité du sel et d’observer l’activité des Salines avec une présentation des différentes étapes de fabrication.

Patrimoine

Les thermes de Salies-de-Béarn, datant du XIXe siècle, se distinguent par leur architecture originale. Ils constituent un lieu de bien-être et de soins thermaux pour les curistes. Le Grand Hôtel, situé dans la ville, a même été utilisé comme décor pour le film “L’Occitanienne ou le dernier amour de Chateaubriand” réalisé par Jean Périssé et sorti en mars 2008.

Le centre-ville de Salies-de-Béarn est également très intéressant d’un point de vue architectural. Il est intégré autour de la place du Bayaà, où se trouvait autrefois la fontaine salée. On peut y admirer de nombreuses maisons à colombages et des murs en saillie dans les ruelles anciennes. En 1927, une fontaine commémorative a été confirmée pour célébrer le millénaire de la cité. La rue Larroumette abrite les vestiges du château de Saint-Pé, témoignant du riche passé historique de la ville.

D’autres rues sont bordées de belles maisons de maîtres, dont le Pavillon Louis XV, ancien hôtel particulier de la famille de Coustalé de Larroque. Ces demeures rappellent l’ancien lustre de la ville et témoignent de son histoire.

Salies-de-Béarn est donc un lieu où l’architecture ancienne se mêle harmonieusement à l’histoire et au patrimoine de la région, offrant aux visiteurs une atmosphère pittoresque et charmante.

Plaisir des papilles

Le Béarn et les Gaves sont réputés pour leur gastronomie et leurs spécialités culinaires qui mettent en avant le bien-vivre et le bien-manger. Et ce savoir vivre on le retrouve à Salies de Béarn.

A voir

Salies-de-Béarn offre tellement de possibilités touristes, et pas que, à ses visiteurs.

Le Musée du Sel est un lieu incontournable pour découvrir l’histoire et l’importance du sel dans la région. On peut y apprendre les différentes étapes de fabrication du sel et explorer l’univers des salines.

Les maisons à colombages et les ruelles pittoresques de Salies-de-Béarn sont également dignes d’intérêt. Elles témoignent du riche patrimoine architectural de la ville et offrent une atmosphère charmante et authentique.

Le casino de Salies-de-Béarn est un lieu de divertissement où l’on peut tenter sa chance aux jeux de hasard, profiter de spectacles ou encore se détendre dans un cadre agréable.

Pour les amateurs de vin, le Domaine Lapeyre est une adresse recommandée. On peut y déguster et acheter des vins locaux de qualité, issus des cépages typiques de la région.

La Charcuterie Oyharçabal est réputée pour ses spécialités de charcuterie traditionnelle, notamment le jambon de Bayonne salé au sel de Salies-de-Béarn. C’est une étape incontournable pour les amateurs de produits du terroir.

La chocolaterie “Fèves et Chocolat” est un régal pour les papilles. Il est proposé une sélection de chocolats artisanaux de qualité, parfaits pour les gourmands.

Où dormir

La “Villa Hortebise” est une charmante maison d’hôtes située à environ 600 mètres du centre-ville de Salies-de-Béarn. Cet établissement propose un hébergement très confortable avec un jardin, une terrasse.

Les chambres offrent une vue agréable sur le jardin et disposent d’une salle de bains privative avec baignoire ou douche ce qui permet aux clients de profiter d’un séjour paisible et relaxant.

Le petit-déjeuner comprend une variété de boissons chaudes, de fromages, des muffins faits maison, des crêpes ou des gaufres, des fruits frais ou une salade de fruits et des œufs. Il est préparé sur demande le matin pour bien commencer la journée.

De plus, la “Villa Hortebise” offre la possibilité de dîner sur demande et c’est la propriétaire, véritable cordon bleu, qui vous régalera.

Enfin si vous êtes en manque d’idées, l’Office de Tourisme de Salies-de-Béarn est un lieu où l’accueil chaleureux et l’assistance sympathique sont au rendez-vous. Le personnel est disponible pour fournir des informations touristiques, des conseils et des recommandations pour rendre votre séjour aussi agréable que possible.

Pour plus d’informations :

Office de Tourisme Salies de Béarn : https://www.tourisme-bearn-gaves.com/

Villa Hortebise : https://villahortebise.com/

Domaine Lapeyre-Guilhemas : https://www.domaine-lapeyre-guilhemas.fr/