Sangre, Tome 3, Hovanne l’irrésolue

Hovanne l’irrésolue est le troisième tome de la série fantastique Sangre, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Christophe Arleston, Adrien Floch et Fred Blanchard, parue en janvier 2022, qui présente la suite de la traque et de la vengeance de Sangre.

Mi-Ho-Dwygg est un monde d’eau glacée, de banquises et d’icebergs. Les manoirs cristallins sont portés par les courants, sculptés dans les glaces dérivantes. Ces manoirs incroyables sont la fierté des Dwyggs, des privilégiés nés insensibles à la morsure du froid. Ces Dwyggs sont les maîtres de Mi-Ho-Dwygg. Orvell Lune d’Argent, du manoir de Mermillade, se préparait pour le rituel de l’irdre, qu’il aimait bien. Du haut d’un pic de glace, le jeune homme saute dans l’eau gelée, torse nu. Ce rituel était une coutume qui allait augmenter son prestige. Il s’amusait dans les eaux glacées, là où un transi ordinaire serait mort en quelques secondes. Il trouva, avec de la chance, quelques coques qu’il récolta. Il prit aussi une algue avec lui, avant de remonter à la surface. Il demanda à ses serviteurs de ne pas rester dans le coin, le temps qu’il se prépare…

Sangre se rend dans le monde de Mi-ho-Dwygg pour continuer sa vengeance. Elle espère y retrouver Hovanne l’irrésolue. C’est un des sept écumeurs qui ont assassiné sa famille. La jeune héroïne est donc bien décidée à mener son enquête, au sein du manoir prestigieux de Mermillade, pour démasquer l’assassin. Malheureusement, tout ne va pas se passer aussi bien que Sangre l’aurait espéré. Le danger guette… La bande dessinée est plaisante, présentant un nouveau monde surprenant et aux mœurs curieuses, décalées, mais surtout une enquête plutôt bien menée et une quête périlleuse pour l’héroïne. Tous les ingrédients sont là, entre découverte, rencontre heureuse ou malheureuse, danger, inquiétude, espoir, combat, entraide, révélations, rebondissements… Le dessin est beau, séduisant, toujours aussi bien travaillé et détaillé, présentant de belles planches à découvrir.

