The One GOLD de Dolce & Gabbana – L’eau de parfum intense

Dolce & Gabbana The One GOLD fait partie des parfums qui m’ont le plus surpris parmi ceux que j’ai pu tester récemment. Et comme je sais que vous attendez chaque « rendez-vous parfums » avec impatience, j’avais hâte de vous le décrire plus précisément pour que vous puissiez vous en faire une idée avant de vous l’offrir.

Je suis d’autant plus heureuse de vous retrouver aujourd’hui que c’est la première fois que je vous présente un parfum signé Dolce & Gabbana. Et en tant que passionnée, je suis plus que ravie d’intégrer cette prestigieuse marque à ma série de tests.

GOOD NEWS : The One GOLD est en solde chez Marionnaud à – 25 % !

Dolce & Gabbana The One en version GOLD

Avec la version GOLD de The One, je sors clairement de ma zone de confort car il est très intense. Je le trouve sophistiqué, élégant, intriguant aussi. Il fait partie de ces parfums qui ont leur propre identité, explicite, reconnaissable par sa force notamment. Il a beaucoup de charme, à commencer par ce flacon opulent couleur or qui ajoute du raffinement au tout. Il fait également écho au luxe avec ses lignes franches et cette couleur irisée qui le recouvre dans son entièrement. Soit, une représentation du GOLD par excellence.

The One GOLD : Un parfum lumineux



The One GOLD de Dolce & Gabbana fait partie de ces parfums à apprivoiser dans le sens où il peut surprendre au premier abord par son intensité. Néanmoins, il est divinement bien dosé, ce qui fait qu’il ne jure pas, n’entête pas, pour le plus grand plaisir des femmes qui aiment porter des fragrances lumineuses et vibrantes.

Les notes olfactives



Lorsque je découvre un parfum, j’aime me laisser transporter par les effluves jusqu’à ce qu’elles m’évoquent quelque chose. Avec celui-ci, j’ai d’abord été perdue, ne trouvant pas forcément ce que contenait la fragrance. C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’il fallait attendre que le parfum s’installe confortablement sur la peau pour en découvrir toutes les facettes. Je me suis alors renseignée sur ses notes olfactives que j’avais reconnues en partie, notamment la présence évidente de fruits et de musc.

Notes de tête : cocktail de mandarine italienne, de prune et d’épices poivrées

: cocktail de mandarine italienne, de prune et d’épices poivrées Notes de cœur : des fruits, un bouquet de roses, du jasmin, du muguet

: des fruits, un bouquet de roses, du jasmin, du muguet Notes de fond : une vanille sucrée, patchouli et musc blanc

Les amoureuses de fragrances épicées vont se régaler avec The One GOLD. La vanille et le patchouli rehaussent le côté fruité du parfum pour lui donner plus de caractère. Cela explique aussi cette tenue exceptionnelle sur la peau et les vêtements durant plusieurs jours.

Ne connaissant pas la version initiale The One, je me suis complètement laissé porter lorsque j’ai découvert The One GOLD. Que dire si ce n’est qu’il va plaire aux femmes en recherche d’une fragrance reconnaissable, pétillante et forcément intense. D’ailleurs, si vous connaissez ce parfum, n’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sous l’article.

Je vous dis à très vite pour un autre « rendez-vous parfum » sur FranceNetInfos !