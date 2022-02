Comment diagnostiquer un turbocompresseur

Vous avez peut-être votre processus d’installation de turbocompresseur de base, mais ces conseils sont parfaits à garder à portée de main pendant que vous plongez dans l’entretien de routine du moteur afin que vous puissiez être sûr que vous faites le travail correctement. Voici un petit guide pour diagnostiquer et entretenir votre turbocompresseur.

Trouvez la vraie cause de la panne de votre turbo avant de le remplacer

Trop souvent, les gens constatent que leur turbocompresseur est en panne et le remplacent simplement sans rechercher la cause première de la panne. Bien qu’un turbocompresseur soit un élément qui peut simplement tomber en panne en raison de son âge et de son utilisation, il existe un certain nombre de problèmes extérieurs qui peuvent entraîner une panne du turbo.

Certaines des causes en sont un entretien médiocre/inapproprié, des restrictions d’admission/d’échappement ou des fuites d’admission/d’échappement. Cela dit, la contamination de l’huile moteur est une cause majeure de panne du turbo.

Les roulements d’un turbo subissent beaucoup plus d’impact de l’huile sale que les autres roulements de moteur simplement en raison des régimes élevés observés dans un turbocompresseur dans des conditions de suralimentation. Selon le turbo particulier, les RPM max peuvent aller de 80k à 200k dans des conditions de suralimentation.

C’est pourquoi des intervalles de vidange d’huile appropriés (entretien) sont si critiques : des restrictions et/ou des fuites sur les côtés admission et échappement du turbocompresseur peuvent entraîner une défaillance du palier de butée en raison d’une pression inégale de chaque côté du turbo, qui pousse ou tire le turbocompresseur.

Changez toujours votre huile moteur/filtre et filtre à air après avoir installé un turbo

Ceci est important pour s’assurer qu’aucune restriction d’air ou problème de contamination d’huile n’est présent au moment de l’installation du turbo de votre moteur diesel.

Nettoyez correctement vos tubes de suralimentation et votre refroidisseur intermédiaire

Si la panne de votre turbo a entraîné des morceaux cassés du turbo ou des quantités excessives d’huile du côté de la décharge d’air, votre prochaine étape immédiate devrait être de nettoyer les tubes de suralimentation et le refroidisseur intermédiaire.

Pourquoi ? Ne pas nettoyer les pièces cassées de l’ancien turbo peut entraîner des dommages catastrophiques au moteur et/ou une défaillance du nouveau turbocompresseur au démarrage. Le côté air frais du turbo ne doit jamais entrer en contact avec autre chose que de l’air.

Lorsque la roue du compresseur tourne et qu’un objet étranger entre en contact avec la roue, des dommages immédiats peuvent survenir. S’il y a des morceaux cassés du turbo dans la tuyauterie d’admission ou le refroidisseur intermédiaire, ils peuvent être poussés dans le moteur et endommager le train de soupapes ou les cylindres.

De même, s’il reste de l’huile dans le refroidisseur intermédiaire, elle peut être aspirée dans le moteur au démarrage. Si cela se produit, il peut ne pas être possible d’arrêter le moteur avec la clé, car couper l’alimentation en carburant n’arrêtera pas le moteur.

Il peut continuer à fonctionner sur l’huile moteur dans le refroidisseur intermédiaire. C’est à peu près le pire scénario pour votre moteur, donc lésiner sur cette étape pourrait entraîner beaucoup de regrets et d’argent supplémentaire dépensé sur la route comme le précise Auto Platinium

Vérifiez et remplacez vos tuyaux et tubes de suralimentation fissurés ou usés.

Il est important de s’assurer que les tuyaux et les tubes d’admission sont en bon état afin de ne pas risquer de fuites en vérifiant leur état dans le cadre de votre entretien de routine du moteur. Comme indiqué ci-dessus, toute fuite de suralimentation peut entraîner une défaillance du palier de butée dans un nouveau turbo.

Il est également important de s’assurer que les pinces sont du bon type et installées correctement pour éviter de se desserrer / de glisser dans des conditions de suralimentation.

Retirer les bouchons

Cela peut sembler une évidence, mais c’est quelque chose qui est souvent négligé lorsque certaines personnes sont occupées par l’installation de leur turbomoteur diesel. À plus d’une occasion, des personnes détruisent un tout nouveau turbo en l’installant sans retirer l’un ou les deux de ses bouchons.

Le fait de ne pas retirer le bouchon de la ligne d’alimentation peut entraîner une panne due à un manque de lubrification. Si vous ne retirez pas le bouchon de la vidange d’huile, le turbo sera inondé d’huile et fuira du côté admission, du côté échappement ou des deux.

Vous voyez des traces d’huile ? Vous n’avez peut-être pas besoin de vous inquiéter

Ne vous inquiétez pas des traces d’huile du côté de la décharge d’air et des tubes de suralimentation, cela est courant dans la plupart des applications qui évacuent les vapeurs du carter dans le système. Bien sûr, nous recommandons toujours de nettoyer autant que possible cette huile lorsque vous installez un turbocompresseur.