Scurry – La colonie condamnée

La colonie condamnée est le premier tome de la série Scurry, de Mac Smith, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2021. Un comics original qui présente une colonie de souris, dans un monde post-apocalyptique, qui tente de survivre depuis que les humains ont disparu…

Une souris, suivie d’un rat, entrent dans une maison abandonnée. Ils regardent si la voie est libre, avant d’avancer dans une cuisine qui ressemble plus à un vrai dépotoir. Le rat se demande s’il y a à manger ici. Wix, la souris, en doute, mais ils doivent vérifier. Ils doivent trouver à manger pour la colonie. La souris demande si Seep et son équipe ne sont pas déjà passés par ici, la semaine dernière. Umf affirme qu’il n’a pas de nouvelles de lui depuis un moment… Puis, le rat est attiré par une mystérieuse odeur. Il trouve un carton, avec des petites choses dont l’odeur l’attire. Mais avant qu’il ne mette cela à la bouche, Wix le retient et lui fait voir le carton. Il lui demande de lâcher ça, car c’est du poison ! Puis, il passe par un trou, dans le mur, pour continuer à inspecter les alentours, dans la maison. Ils tombent sur le cadavre de leur compagnon Seep, pris dans un piège.

Le récit est assez curieux et intéressant, avec pour héros une petite souris, Wix, qui se met en danger, pour tenter de trouver et ramener de la nourriture pour la colonie. En effet, son groupe est en difficulté depuis que les humains ont disparu. La nourriture manque cruellement, les malades sont de plus en plus nombreux et la famine gronde. Le groupe va bientôt s’effondrer et des décisions difficiles sont à prendre. Certains espèrent que le printemps arrivera bientôt, tandis que d’autres veulent partir pour la ville, avant qu’il ne soit trop tard. Mais au-dehors, plusieurs dangers rôdent… Il y a un gang de chats impitoyables, qui ne pensent qu’à les croquer, et les bois, non loin de là, regorgent de créatures encore plus féroces. La bande dessinée est découpée en plusieurs chapitres, permettant de se retrouver facilement. Le récit est captivant, bien écrit et efficace, apportant une intrigue bien ficelée, originale, haletante, avec quelques personnages rapidement attachants. Le dessin est très moderne, avec un trait énergique, expressif. Le découpage et la mise en scène, jeux d’ombre sont efficaces et offrent une belle dynamique.

La colonie condamnée est le premier tome de la trilogie Scurry, des éditions Delcourt, présentant un comics original. En effet, le récit est surprenant, intrigant, mystérieux, charmant et violent, présentant une colonie de souris qui tentent de survivre, dans un monde post apocalyptique.