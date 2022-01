Mini-jeux en folie ! est un coffret Gigantosaurus, paru en octobre 2021, aux éditions Les livres du Dragon d’Or, qui propose de jouer avec quatre amusants dinosaures. Une boîte qui invite les enfants à retrouver leurs héros et à jouer avec eux, à travers trois jeux de cartes, qui peuvent se transformer en un seul !

La boîte se compose de 100 cartes et d’un livret avec les règles des jeux. Trosi jeux sont proposés, plus un jeu bonus, qui mêle toutes les cartes. Le premier jeu présenté est le jeu de logique, qui nécessite 2 à 4 joueurs. Pour ce premier jeu, seules les 52 cartes aux faces orange, sans celles objets, sont essentielles. Le but du jeu est d’être le premier ou la première à ne plus avoir de cartes. Les cartes sont à poser selon une logique et une compatibilité. Il y a une pioche, si jamais le jeu en main ne suffit pas, mais il bien observer le jeu sur la table, pour ne pas manquer de poser une carte, pour gagner.

Un jeu de rapidité et un jeu d’observation sont également à retrouver, dans ce coffret, qui suggère également un quatrième grand jeu, avec toutes les cartes. Les enfants vont être ravis de pouvoir jouer avec leurs héros, Bill, Mazu, Rocky et Tiny. Les cartes sont facilement reconnaissables, avec les encadrés de différentes couleurs, pour différencier les trois jeux. Le livret vient apporter les règles des jeux, de manière aérée et agréable, avec un descriptif, le but du jeu, la mise en place et le déroulement. Les instructions sont claires, précises, permettant de comprendre facilement et rapidement les règles. Les jeux sont également simples, adaptés aux enfants à partir de 6 ans, et assez rapides. Le coffret est assez complet, permettant de jouer de différentes manières à des jeux de cartes, de qualité, avec les héros de Gigantosaurus.

Mini-jeux en folie ! est un coffret complet de jeux de cartes, des éditions Les livres du Dragon d’Or, qui propose aux enfants de jouer avec leurs héros. Une boîte complète et adaptée, qui présente trois jeux de cartes en un, avec de la logique, de l’observation et de la rapidité, pour éveiller les enfants aux jeux de société.