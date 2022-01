Mages, tome 6, Yoni

Yoni est le sixième tome de la saga Mages, de la collection les Terres d’Arran, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Nicolas Jarry, David Courtois, Giovanni Lorusso et Alex Sierra, parue en novembre 2021. Une nouvelle histoire qui présente un enfant, runiste, qui est habité par la vengeance.

Dans la rue, une bande de gamins s’amuse à énerver un chien en cage. La pauvre bête ne peut se défendre, alors, un garçon à l’écart, prend un caillou et la jette sur la tête de l’un d’eux. Il demande qu’on fiche la paix au clébard et affirme qu’ils ne sont que des lâches. Le garçon qui s’est pris la pierre jure que Yoni va lui payer ça ! Il s’avance et le prend par le col. Il aimerait bien le mettre dans la cage avec le chien, avant de le jeter à terre, dans la cage. Yoni décide alors de faire un pari avec Kemi, pour laisser le chien tranquille. Celui qui fait le moins de ricochets doit traverser le village à poil ! Les garçons se préparent à s’affronter, tandis que les autres vont chercher les filles. A la rivière, Kemi réalise un nouveau record, avec seize ricochets. Yoni joue à son tour et fait plus de vingt-trois ricochets. Mais bientôt, un garçon retrouve son galet, où se trouve une rune…

Cela finit mal pour Yoni, qui est rué de coups, avant d’être mis à poil dans les rues du village. Son père le soigne et le fâche, expliquant qu’il va devoir, désormais, l’aider à l’atelier. Le récit présente, tout d’abord, la vie de l’entourage du jeune Yoni, dont la mère est souffrante. Il aimerait construire un Golem de combat, pour remporter des victoires et payer des médicaments, pour sa mère, mais ses parents ne veulent pas en entendre parler. Alors, le jeune garçon continue d’aider son père runiste, à fabriquer de simple Golem pour le travail. Jusqu’au jour où tout va basculer pour Yoni, qui va voir son village brûler et tous ses habitants périrent. Le jeune héros va travailler sans relâche pour fabriquer un Golem capable de se battre et venger ses parents. La bande dessinée est bien découpée, avec une intrigue qui évolue très bien, progressivement, avec rencontre, entraide, challenge, combats, espoirs, révélations… Bien rythmée, l’histoire est aussi surprenante, avec ce jeune héros déterminé, qui ne cherche ni gloire, ni fortune, mais juste la vengeance. Le dessin est superbe, comme toute la collection, avec un trait vif et fluide, travaillé et fin.

Yoni est le sixième tome de la saga fantastique Mages, des éditions Soleil, qui présente un nouveau jeune héros. Un garçon devenu orphelin, qui par sa rage immense va construire un Golem de combat, pour tenter de venger les siens qui ont péri dans un mystérieux incendie.