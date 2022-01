Gamme capillaire solide Sante Naturkosmetik

Comme de nombreuses marques de soin, Sante Naturkosmetik s’est aussi lancé dans les produits de beauté solides. On retrouve donc une gamme de shampooings et après-shampooings solides que j’ai testé pour vous.

Sante Naturkosmetik

Ce n’est pas la première fois que nous vous présentons la marque Sante Naturkosmetik sur France Net Infos. En effet, Laetitia vous en avait déjà parlé ici en 2020. Presque 2 ans plus tard, je reviens donc vous présenter leur gamme solide pour les cheveux.

Tout d’abord, revenons quelques instants sur Sante Naturkosmetik. Il s’agit d’une manque allemande pionnière de la cosmétique naturelle, bio et majoritairement vegan. Tous les produits de la marque sont certifiés bio, testés sous contrôle ophtalmologique, et non testés sur les animaux. Ils sont disponibles en magasins bio. Leurs produits sont majoritairement composés de produits naturels et non nocifs pour nous.

Les shampooing et après-shampooing solides Sante Naturkosmetik

Pour parfaire sa routine capillaire zéro plastique, Sante Naturkosmetik propose une gamme complète solide. Une excellente nouvelle pour moi qui ne jure que par les produits solides. Encore faut-il qu’ils soient composés de produits sains et qu’ils soient efficaces. Je vous épargne le suspense, c’est totalement le cas ici.

Sante Naturkosmetik propose deux types de shampooing et après-shampooing solides, l’un Brillance, et l’autre Hydratation. Leur format mini permet de se glisser dans toutes les trousses de toilettes. Ils prennent également prennent peu de place dans la salle de bain. Leur composition est sans silicone et riche en inuline, préservant la beauté des cheveux. Résultat : des cheveux lisses, hydratés et adoucis après chaque lavage.

Ces shampooings et après-shampooings solides sont certifiés 100% cosmétique naturel, bio et vegan. Ils s’inscrivent dans une démarche responsable et respectueuse de l’environnement grâce à un emballage 100% éco-conçu et recyclable.

Gamme Brillance

Le shampooing soin solide Sante Naturkosmetik renforce les cheveux et les laisse brillants et souples. Enrichis de feuilles de bouleau biologique, les tensioactifs détergents doux libèrent les cheveux de la saleté et des impuretés. De son côté, la mousse généreuse renforce et entretient les cheveux. En même temps, le délicat parfum de la noix de coco est agréable et procure une expérience de soins pour tous les sens.

De son côté, l’après-shampooing soin solide brillance apporteront souplesse aux cheveux normaux et ternes. Sa formule enrichie à l’extrait de feuille de bouleau bio vient fortifier et nourrir les cheveux en profondeur. Des protéines végétales complètent le soin pour rendre la chevelure encore plus douce. Les notes discrètes de vanille et de coco rendent le lavage très agréable.

Gamme hydratation

Le shampooing soin solide hydratant utilise des tensioactifs doux pour éliminer la saleté et les impuretés des cheveux. La mousse riche hydrate tandis que le parfum tropical enveloppe les sens. L’alternative idéale aux shampoings traditionnels.

Les cheveux secs apprécieront l’après-shampooing solide hydratation pour dire adieu aux frisottis. Le beurre de mangue s’unit à de l’aloe vera bio pour une hydratation intense et des cheveux fortifiés. Je trouve cependant l’application un peu délicate, cat cet après-shampooing ne mousse pas du tout. Le bloc se casse vite et il est donc compliqué d’en imprégner les cheveux, même en le frottant directement dessus.