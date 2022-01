Devenir formateur : à qui cela s’adresse-t-il

Il se peut que vous ayez entamé une réflexion par rapport à votre carrière professionnelle, et ce depuis plus ou moins longtemps. Vous avez peut-être ressenti une intuition qui vous indique qu’un changement dans votre vie professionnelle serait le bienvenu. Les causes peuvent être très nombreuses et sont évidemment propres à chaque individu et à chaque parcours. Si l’idée de devenir formateur vous a effleuré l’esprit, des entreprises spécialisées et adaptées comme Doceo formation peuvent vous accompagner pour faire votre transition.

Toujours est-il que si vous vous reconnaissez en lisant ces lignes, que vous ressentez concrètement le besoin d’ouvrir un nouveau chapitre et d’évoluer au niveau professionnel, écoutez-vous et ne perdez pas trop de temps en réfléchissant. La réorientation professionnelle peut faire peur, il faut évidemment beaucoup de courage pour se lancer. Le courage et l’ambition sont également deux qualités indispensables pour devenir formateur, mais nous y reviendrons un peu plus tard.

Sachez tout de même que se réorienter professionnellement ne signifie pas forcément effectuer un virage à 180 degrés et changer complètement de métier ou de secteur d’activité. Néanmoins, cette possibilité est tout à fait envisageable pour celles et ceux à qui ce genre de virage peut correspondre. Mais nous voulons ici mettre l’accent sur une opportunité que beaucoup ignorent et qui, nous sommes sûrs, peut plaire à beaucoup de personnes : devenir formateur.

Quelles sont les qualités requises pour devenir formateur ?

Nous en avons parlé juste avant mais le fait de devenir formateur, et ce peu importe le domaine que vous allez enseigner, permet de réaliser une transition dans votre parcours professionnel sans pour autant faire le pari risqué de se lancer corps et âme dans le métier qui vous fait de l’œil depuis très longtemps.

Il faut garder en tête que les transitions peuvent parfois être très dures et décourageantes. Tandis que le métier de formateur est plus simple à appréhender tout en étant très flexible dans sa manière de se mettre à l’œuvre.

Si vous êtes tombés sur cet article c’est que vous vous demandez quelles sont les qualités voire même les compétences nécessaires pour être un bon formateur. Nous allons répondre à cette question assez large.

Premièrement, c’est indispensable, il faut absolument avoir l’envie d’être animateur. Nous ne sommes pas tous aussi doués les uns que les autres pour s’exprimer en public et captiver un auditoire, cela se peut se travailler mais il ne faut pas non plus se voiler la face. On doit savoir si cet aspect du métier de formateur nous convient ou non.

En plus de devoir connaître des techniques d’animation, il faudra être organisé et pédagogue. Nous vous invitons dores et déjà à vous renseigner sur les méthodes pédagogiques reconnues par les sciences de l’éducation. Celles-ci représentent une source de connaissances très riche et intéressante.

L’animation et la pédagogie vont vous permettre de mettre votre public dans votre poche. Un bon formateur réussit à captiver son audience, tout en adaptant le contenu du cours et le discours adéquat en fonction de ce fameux public. Vous ne vous exprimerez pas de la même manière selon si vous exercez devant un public d’adolescents ou d’adultes en reconversion professionnelle par exemple. En tout cas, pour bien réussir cet exercice de formation, l’organisation va primer étant donné que la préparation des cours en amont est primordiale et peut prendre beaucoup de temps.

Un dernier point important qui peut grandement aider les formateurs dans l’exercice de leurs fonctions, c’est l’envie de transmettre son savoir. Un orateur animé et passionné par ce qu’il a à dire sera forcément meilleur que les autres.

Vous pouvez par exemple devenir formateur à mi-temps, en préservant votre activité initiale. De cette façon, vous pouvez déjà connaître un second souffle dans votre parcours professionnel. Il est réellement plus facile d’enseigner quelque chose que l’on a vécu soi-même et que l’on connaît sur le bout des doigts. Montrer que vous connaissez vraiment bien votre domaine peut servir à convaincre d’autant plus votre auditoire.