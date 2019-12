Se fournir en pièces chez un ferrailleur est-il une bonne idée ?

Une pièce d’occasion est différente d’une pièce reconditionnée ou rénovée, la première est en état de fonctionner, tandis que la deuxième a subi une réparation au niveau de certaines parties usées.

Une pièce automobile venant d’un ferrailleur doit être de bonne qualité puisqu’elle est soumise à une inspection sévère avant la mise en vente. Bien qu’elle soit plus robuste qu’un élément reconditionné, une pièce auto d’occasion possède également des points faibles. Découvrez ici ses avantages et inconvénients.

Avantages et inconvénients des casses auto pour acheter une pièce auto d’occasion

Les pièces mises en vente par un ferrailleur proviennent de véhicules qui sont jugés bons pour la casse. Les professionnels retirent celles qui sont encore utilisables afin de les revendre, tandis que la voiture est détruite.

Ou trouver des pièces d’occasions ?

Les casses auto travaillent avec des épavistes comme Domicar qui enlèvent les épaves de voiture chez les particuliers pour les transporter dans les casses auto. La qualité et la quantité des pièces à récupérer sur les épaves dépendent des carcasses de voiture que l’épaviste peut récupérer sur le marché.

L’enlèvement des épaves est gratuit, en échange tous les composants de la voiture appartiennent à l’épaviste. Des vendeurs indépendants proposent également des pièces détachées à un centre de véhicule hors d’usage, qui à son tour les propose aux propriétaires de voitures.

Pour tous les besoins en pièces de carrosseries amovibles (coffre, portières, etc.), en vitrage, en optiques ou pour les pièces mécaniques et électroniques, il est recommandé de s’adresser auprès d’un ferrailleur. Par contre, certains éléments n’y sont pas disponibles, notamment les trains roulants, les éléments de freinage et de la direction.

Les avantages

Le prix est un des plus grands avantages, elles sont beaucoup plus abordables par rapport à une pièce neuve venant d’un constructeur. Il est donc tout à fait envisageable de réparer sa voiture et de réaliser une économie importante en choisissant les éléments vendus auprès d’un ferrailleur.

La casse automobile est l’endroit de prédilection pour trouver les éléments manquants ou usés d’une voiture, quels que soient sa marque et son modèle. D’une manière générale, les centres de destruction de voiture hors d’usage acceptent tout type de véhicules qui leur sont livrés, qu’ils soient d’origine américaine, asiatique ou européenne.

Acheter des pièces détachées d’occasion, c’est contribuer à la préservation de l’environnement. Réutiliser un élément encore en état de marche permet de limiter la production d’autres. C’est un atout non seulement pour la nature, mais aussi pour les générations futures.

Les inconvénients

Le premier inconvénient est l’absence d’une garantie. Même si le propriétaire en trouve dans un centre VHU, la durée de garantie est toujours plus courte par rapport à une pièce neuve.

Certains ferrailleurs n’informent pas les acheteurs sur les vices cachés d’une pièce, même s’il s’agit d’une obligation de leur part.

La qualité des pièces n’est pas toujours assurée puisque certaines ne sont pas soumises à un contrôle rigoureux.